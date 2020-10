Byla to opravdu zvláštní sezona. A přitom to měla být sezona jubilejní, pěkně kulatá.

Půlstoletí činnosti horšovskotýnských vodáků, později s přesnějším označením vodních slalomářů.

Prostě závodníků a závodnic na kajacích a kánoích mezi zavěšenými brankami.

Členů oddílu Sedmička Horšovský Týn.

Jenže koronavirus ji citelně poznamenal na jaře i na podzim. Stihli ji ukončit opravdu za pět minut dvanáct. A to ještě úplně jinak než původně plánovali…

DERNIÉRA NA OTAVĚ

„Po zrušení Klatovských slalomů ve Strakonicích jsme se rozhodli s několika dalšími oddíly, že si ukončíme sezonu sami. Ve Strakonicích se minulou sobotu sešli nadšení vodáci z Bohemians Praha, Hubertusu Karlovy Vary, Strakonic, Klatov a toho našeho. Dali jsme si dostaveníčko na řece Otavě a poměřili si své dovednosti přímo na vodě. Počasí bylo teplé podzimní a nálada skvělá. Po závodním klání na tréninkové trati následovalo grilování spojené s vyprávěním zážitků z právě uplynulé sezony. Bylo to poslední větší společné soustředění v roce 2020 a zejména ti nejmladší členové oddílů na něm poznali kouzlo vodácké soudržnosti, kamarádství a opravdovost naší bandy od vody, která se neumí nudit,“ popisuje poslední ´závodní´ víkend oddílový šéf a trenér Ladislav Hojda.

26. ROČNÍK MEMORIÁLU HONZY PANUŠKY

Nedlouho před sezonní stopkou ještě stihli vodáci ze Sedmičky uspořádat dvě pro tento rok stěžejní akce. Již šestadvacátý ročník Memoriálu Honzy Panušky a v rámci něj oslavy padesáti let od založení oddílu.

„Letos jsme se o konání našeho domácího závod báli do posledního okamžiku. Jarní opatření proti šíření koronaviru nás přiměla ke změně tradičního květnového termínu a jediný volný víkend v termínovém kalendáři byl až v září,“ smířeně konstatuje klubový funkcionář. A to ještě pár týdnů po zveřejnění pozvánek na tento závod svaz stanovil stejný termín posledního závodu Českého poháru ve vodním slalomu a národního kontrolního měření sil na řece Želiv… „Pro nás to znamenalo oslabení závodní základny a méně pořadatelů k dispozici. Hygienická opatření nás naštěstí neomezila a počasí jsme si nemohli přát příjemnější,“ pokračuje Hojda..

Závod se jel na tradičně líné řece Radbuze a jako každý rok se startovalo proti proudu. Polovina tratě je totiž tradičně postavena takzvaně v protisměru a druhá půlka po proudu.

„Závodníci se museli vypořádat s povodnými i protivodnými brankami a s jednou ´shejbačkou´, to znamená se speciální brankou, ve které bylo nutné si lehnout na příď či záď lodi,“ vysvětluje specifika Hojda.

Na memoriálu odstartovalo celkem 107 závodníků a vůli po vítězství neskrývali mladí ani ti poněkud starší.

Závody na pevných lodích doplnily letos i soutěžní jízdy na módním paddleboardu, na němž se pádluje ve stoje. Přestože udržet rovnováhu na nafouknuté pevné desce není vůbec jednoduché, našlo se celkem osm odvážlivců, kteří poměřili své síly. Jako doprovodná akce nesměl ani letos chybět závod družstev na raftech.

Ceny byly připraveny pro všechny závodníky a Ladislav Hojda rozdával diplomy, medaile a ceny téměř hodinu. Na závěrečném vyhlášení výsledků všem účastníkům poděkoval za bojovnost, účast a pozval je na pokračování příjemného dne, kterým byly právě oslavy 50. výročí založení horšovskotýnského vodáckého oddílu.

PADESÁT LET ODDÍLU

Zakladatelem a průkopníkem vodáctví v Horšovském Týně se stal v listopadu 1970 Stanislav Mifka. Tehdy založil vodácký oddíl pod názvem Donaldi. A od následujícího roku už s tímto oddílem pořádal putovní vodácké tábory. V roce 1974 dokonce i po rumunských řekách, a toho se zúčastnil i redaktor časopisu Sedmička pionýrů Bohumil Košťál. Na jeho počest se v roce 1975 oddíl přejmenoval na vodácký oddíl „7“ a tento název nese dodnes.

Po Mifkovi se dalším hlavním vedoucím stal právě Jan Panuška, který ovšem v roce 1993 tragicky zahynul, a tak převzal žezlo současný šéf Ladislav Hojda.

Dřívější závody O štít města Horšovský Týn pak na počest předchozího vedoucího přejmenovali pořadatelé na Memoriál Honzy Panušky.

„Samotné přípravy oslav kulatin oddílu trvaly několik měsíců. Sháněli jsme zakládající členy, původní lodě, vybavení, přilby, ceny z různých vodáckých soutěží, kroniky. Vymýšleli jsme pamětní plaketu, program sestavený z video reportáží, starších fotek, videí a filmů. Díky velké pomoci dobrovolných hasičů z Horního Metelska a Horšovského Týna jsme v sobotu postavili stany s lavicemi a stoly pro hosty. Členové oddílu připravili nástěnky z historických fotek, nainstalovali výstavu trofejí, kronik, suvenýrů z vodáckých soutěží, přichystali promítací techniku. Občerstvení zajišťoval osvědčený cateringový tým. Počasí bylo jako na objednávku, slunečné, teplé a téměř bez větru,“ podává informace další z organizačního týmu Pavel Táborský.

A stejně jako počasí, nezklamali ani návštěvníci, kteří přicházeli už od rána.

„Měli jsme radost, že opatření proti šíření koronaviru lidi neodradila a přišli se podívat. Dostavil se i zakladatel oddílu Stanislav Mifka a vdova po Honzovi Panuškovi Zuzana. Pro tyto, pro nás významné osobnosti, jsme nachystali překvapení – dort se sedícím kačerem Donaldem, za jehož zhotovení děkujeme paní Marešové z cukrárny Antonie,“ dodává opět Hojda.

Přes den se závodilo v kamarádském duchu, večer se sedělo pod stanem a jednotliví pamětníci komentovali promítané fotografie a videa.

„Prožili jsme krásný den plný milých setkání, vyprávění a přátelské pohody, která vydržela až do pozdních nočních hodin. Za možnost uspořádat tuto oslavu vděčíme finanční podpoře Města Horšovský Týn a dotacím Plzeňského kraje. Poděkování patří i Jiřímu Klimentovi za přípravu a zpřístupnění fotodokumentace a historických videonahrávek. A díky zaslouží i členové realizačního týmu oslav. Jsme parta, která společně dokáže nejen zajíždět skvělé sportovní výsledky, ale zvládá i takto velkou oslavu na jedničku,“ spokojeně a s úsměvem konstatuje Ladislav Hojda.

„Děkujeme i všem návštěvníkům, že se přišli podívat a společně s námi zavzpomínat na časy minulé. Už nyní se všichni těšíme na příští sezonu 2021,“ doplňuje předsedu Pavel Táborský.