„K šesti loňským nejvíce preferovaným trasám přibylo pět nových a do alespoň jedné běžecké akce se zapojilo již dvaadvacet borců,“ hlásí aktuality jeden ze spoluautorů běžecké série Ondřej Váchal.

Nové trasy

K hojně vyhledávanému letovisku Babylon směřoval další okruh Ondřej Teska, který vymyslel Desítku na Babčáku. „Neznamená to ale, že si zde dáte čepované pivo a relaxujete, i když po dlouhém půstu od návštěvy restauračních zařízení by se nedalo čemu divit, že i tyto myšlenky se honí hlavou amatérských běžců. V tomto případě hezký trail zavede běžce až k České Kubici a následně zpátky na Babylon podél náhonu Teplé Bystřice. Nechybí kopce, seběhy, ani úzké cestičky,“ popisuje loňský celkový vítěz BCHS.

A, že už je to další trasa, která startuje nebo se točí kolem Babylonu? To místo je něčím kouzelné a běžci se sem rádi vracejí. Nejrychleji tu zatím letos běžel právě trasér Ondřej Teska.

Dalším nováčkem v seriálu je Vrbatova cesta. „Co by to bylo za seriál na Chodsku, kdyby se alespoň jednou běžec nedostal na věhlasný Čerchov. Loni tam vedla cesta závodu Vertical 500, a letos je viníkem dalšího vrchařského sadomasochismu Jan Mach. Nastoupaných 556 metrů na 6,5 km dlouhé trase mluví za vše,“ myslí si Váchal.

Nejrychleji se letos zatím na vrchol Českého lesa vydrápal Pavel Majer, ale za zmínku stojí počin Lukáše Pernikla. Že toto jméno z loňského ročníku neznáte? „Není se čemu divit, nová tvář loni situaci sondovala z pohodlí domova, ale letos se do toho pustila se vší vervou. A zmíněnou Vrbatovu cestu zmákl v rámci jeho 55 kilometrového výběhu s více jak 2000 nastoupanými výškovými metry. Neskutečná vrchařina a long run,“ prozrazuje letos sedmadvacetiletý borec z Horšovského Týna.

Jiným extrémem je nově natrasovaný závod Okolo mohyl. Domažličtí běžci nejčastěji svoje tréninkové kilometry polykají na cyklo-stezce směrem na Petrovice, v okolí Vavřinečku anebo Zelenovských rybníků. Ale mistr seběhů Pavel Majer je láká k loukám a lesům mezi Milavče a Chrastavice. V závodě se víceméně první tři kilometry klesá a zbytek tak trochu stoupá. Nejrychlejší Ondrové, Teska a Váchal, tu první kilometr běželi kolem času 3:10 minuty. „Ten závěr pak stojí v laktátu za to. Je to velice náročná trasa na volbu taktiky – nakopnout první polovinu a pak děj se vůle boží anebo běžet začátek s rozumem a zkusit těžší druhou část vystupňovat. Vyzkoušejte si sami, co bude u vás to pravé ořechové,“ vyzývá druhý z jmenovaných.

Živý koncert – to je něco, co už mnoho z nás hodně dlouho nezažilo. Trošku to oživit se snažil Roman Kalous, který vymyslel trasu, aby opisovala obrys noty. Jedná se o Zelenovskou notu, která běžce nejdříve zavede po dvoukilometrovém úvod-ním stoupání skoro až na Vavřineček a postupně až k Zelenovským rybníkům. V druhé polovině trasy čeká odvážné běžce šílené stoupání, při kterém lze při letmém pohledu doleva spatřit Domažlice jako na dlani.

„Vzpomeňte si na to, až budete hekat do přísného kopce. Je jen na vás, zda to bude symfonie, piánko výběh anebo smutná balada,“ pouští se do poetického přirovnání Ondřej Váchal.

Do pravé příhraniční oblasti je situována závodní trasa s názvem Mezi poli a loukami Českého lesa. Hvožďany, Načetín, Šibanov, Šidlákov či Hora Svatého Václava. Všechny tyto vesničky si proběhnete na 10,2 km dlouhé distanci, kde mimo jiné je k vidění i nejbohatší louka Českého lesa. Proč nejbohatší? To zjistíte až sami při rozklusání v úvodu trasy na informačním panelu. Zároveň nebudete ani daleko od části trasy Běhu Haltravou. ´Viníkem´ této trasy je Stanislava Forsterová.

Z nových tras bylo zatím nejvíce živo na Okolo mohyl, kde se odehrálo už třiadvacet závodních pokusů. Z těch loňských si pozici jedničky drží Babylonská sedmička se čtrnácti pokusy.

Statistiky

Noví aktéři, nová nabídka segmentů, nová grafika a celkový vizuál webových stránek seriálu. Jak se toto promítlo do jednotlivých statistik? Především běžci už naběhali celkem přibližně tisíc kilometrů, což odpovídá zhruba výletu z Domažlic do Londýna. Další metou může být virtuální výlet do Osla (1170 km) a padne třeba letos i New York (6500 km)? To směrem vzhůru nastoupali běžci již dvakrát na Mt. Everest plus přidali zhruba 3000 metrů navrch. I tyto statistické zajímavosti lze vysledovat na vylepšeném webu keepup.cz/race_series/bezci-chodska-sobe.

Všech jedenáct tras již absolvovala tradičně akční rodina Hammerlů a manželé Petra a Petr aktuálně vládnou průběžnému pořadí kategorií. V závodních pokusech s 31 společnými starty naprosto kralují a když k tomu připočteme i běžecké zlanaření dcery Elišky s přítelem Miroslavem Tomáškem, tak se blížíme již k čtyřicetipokusové hranici. V rámci mikrosoustředění na Chodsku si šest tras oběhl v Praze působící loňský obhájce vítězství Ondřej Váchal a třeba při zdolávání Vraního vrchu ho v aprílovém počasí zastihla i sněhová vánice. Nejrychlejší čas zatím drží na třech segmentech a to stačí momentálně na čtvrté místo celkově a třetí příčku mezi muži. Jeho ďábelský zisk 6666 bodů ale hravě se stoprocentní závodní účastí překonal již zmiňovaný Lukáš Pernikl. Ten atakuje desetitísícovou bodovou hranici a hlavně s běžeckým parťákem Martinem Waldmannem přinesl do rozjíždějícího se seriálu svěží vítr.

Co bude dál?

„Je zřejmé, že druhý ročník Běžci Chodska Sobě bude nabitější než ten první, protože face to face závody se zatím neustále odkládají a tak běžci lačnící po závodním boji se vrhli se vší chutí do virtuálu. Vedle loňských stálic se přidávají noví a noví členové a komunita se alespoň takto drží pohromadě. Nicméně všichni věříme, že momentálně se lepšící situace umožní již koncem května, nejpozději začátkem června odstartovat seriál Hrbáček Běžec Chodska a virtuál tak bude především kvalitním tréninkovým prostředkem. Vše ukážou následující týdny, nicméně vylepšené webové stránky, statistiky a neustálá práce na inovacích láká další a další běžce se v závodním módu porovnávat i na dálku,“ shrnuje reálné prognózy na pokračování letošní běžecké sezony Ondřej Váchal.