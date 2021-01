V závěrečném pořadí běžeckého seriálu Běžec Chodska se za rok 2020 objevilo hned několik vítězů kategorií, kteří tento pocit zažívají poprvé. Konkrétně Ondřej Teska, Pavel Majer, Oldřich Kovařík, Zdeňka Lebová nebo Vendula Peteříková při svém návratu na krosové výsluní.

Na konci kvůli protikoronavirovým opatřením snad nejpodivnější sezony v historii Běžce Chodska jsme vyzpovídali některé z nich.

ONDŘEJ TESKA

V roce 2019 získal titul Lesů pán v seriálu závodů Běhej lesy, v roce 2020 vítěz kategorie mužů do 40 let v Běžci Chodska. Premiérově až v loňské specifické sezoně.

Odběhl všech osm uskutečněných závodů a k tomu uspořádal již podruhé v řadě znovuobnovený dříve velmi populární Běh Haltravou.

Jaký závod vám jako vítězi seriálu v roce 2020 nejvíce seděl a na který jste se obzvláště těšil?

Pocitově za nejlepší závod považuji Chospíl. Hodně jsem se také těšil na Haltravu, kterou jsem si o rok dříve při organizaci obnovené premiéry nestihl zaběhnout. Nyní to už klaplo. V nabitém září moje úsilí směřovalo hlavně na domácí Memoriál Mauera v Caparticích.

Vždy je těžší obhájit než vyhrát. Vyhovovala lesnímu muži osekaná termínovka nebo se už těší na plnohodnotný ročník?

V první řadě vítězství v Běžci Chodska nijak nepřeceňuji. Vždyť v této ´divnodobě´ jsem si ho spíše vychodil. Získal jsem nejvíce bodů díky tomu, že jsem běžel všechny závody, ale třeba Jirku Vojáka jsem nepředběhl ani jednou. Přeji si situaci v normálu a možnost absolvovat co největší počet akcí. A hlavně se o celkové vítězství v seriálu poprat na trati.

Koho považujete pro rok 2021 za své největší konkurenty?

Pokud se bude v letošní sezoně závodit, bude naše kategorie dost ´nadupaná´. Jirka Voják bude favorit, vyrovnané souboje očekávám pravidelně s Ondrou Váchalem, Filipem Cenefelsem a dovolí-li zdraví tak i s Radkem Veselým. Celkovým pořadím umí zamíchat i výborně běhající lyžaři z SC Plzeň. Nahoru jde každým rokem i Pavel Kouřík a konkurenci zvýší i občasné návštěvy vynikajících běžců ze sousedních okresů či východních Čech. O napětí nebude nouze.

Absence kterého zrušeného závodu nejvíce zamrzela?

Chyběly mi všechny, ale když vyberu jeden, tak Běh osvobození na Dílích. Hezká trasa a vždy hodně fanoušků.

Současná situace neumožnila slavnostní vyhlášení Běžce Chodska. Mrzí vás, že přijdete o chvilku slávy?

S tím se nedá nic dělat. Spíše mi vadí, že se nesejdeme všichni běžci společně, těch společných akcí bylo pramálo. Při slavnostním vyhlášení je vždy uvolněná super atmosféra a bohužel letos nedojde ani na tradiční ´Bendísovo štrůdl´.

Stojíte za zrodem virtuálního seriálu Běžci Chodska sobě, který skončil 31. prosince a byl jakousi náhradou plnohodnotných hromadných běhů v době vládních zákazů amatérského sportu. Co pro vás tento seriál znamenal?

Hlavně výborné zpestření tréninku a možnost se podívat do méně známých lokalit. Částečně to vykompenzovalo i ´živé´ závody. Na rok 2021 se chystají určité novinky a běžci se mají na co těšit.

VENDULA PETEŘÍKOVÁ

Ke třem triumfům mezi ženami v Běžci Chodska z let 2011, 2012 a 2013 přidala po několikaleté závodní pauze čtvrtý triumf. Nyní o to cennější, že již v roli matky.

Jak velkou máte radost z aktuálního triumfu?

Zisku posledního titulu si moc vážím, ale větší radost by mi udělalo, kdyby byla sezona kompletní. Pro mě samotnou je toto vítězství oproti těm ostatním určitě nejcennější, protože jsem v sezoně 2020 prvně závodila už jako matka.

Jaký byl po té dlouhé pauze váš návrat k běhání?

Vracela jsem se skoro po třech letech bez závodů a když se začal rušit jeden závod za druhým, do smíchu mi moc nebylo. Věděla jsem dopředu, že se jedná o moji poslední sezonu na Chodsku, kdy budu mít možnost účast-nit se všech závodů seriálu.

Kde se vám letos běželo nejlépe?

Překvapivě nejvíce mi sedl Běh na Čerchov. Nebylo to až takové trápení.

Váš životní partner Jan Mach se spoluzasloužil o zrod seriálu Běžci Chodska sobě. Co na to říkáte?

Tento seriál mě opravdu velmi nadchl. I přesto, že nejsem úplným zastáncem virtuálních závodů, tak mě to v téhle šílené době bavilo. Hlavně to byla alespoň nějaká možnost kontaktu s běžeckými přáteli.

Zpět ke klasickému seriálu Běžec Chodska. Co říkáte na chabou účast mladších závodnic?

Slabá účast mladic mě mrzí. Určitě je to téma na delší diskuzi. Přitom struktura závodů je postavena hezky a atmosféra parádní. Člověk by měl i větší radost z triumfu, když by byla hlavní kategorie žen více obsazená.

Absence kterého zrušeného závodu nejvíce zamrzela?

Vybrat jeden závod, který mi nejvíce chyběl, je těžké. Všechny zákazy, odklady a rušení zamrzely. Možná slza ukápla při zrušení Chodsko Grand prix. Běh na Hrádek mi profilově sedí, v cíli je odměnou skvělá atmosféra a krásný výhled do okolní krajiny.

Současná situace neumožnila slavnostní vyhlášení Běžce Chodska. Mrzí Vás, že přijdete o chvilku slávy?

Závěrečné vyhlášení Běžce Chodska mám moc ráda a vždy se na něj moc těším. Nešlo mi o moji chvilku slávy, ale hlavně o to, že se všichni sejdeme a pokecáme nejen o závodech. Také je super se vidět i v jiném než běžeckém oblečení (smích).

PAVEL MAJER

Poctivý dříč, který proháněl několik let po sobě v boji o nejvyšší příčky Norberta Švarce, Vítězslava Fronka, Martina Sokola a další. A v roce 2020, hlavně díky tomu, že má stoprocentní startovní účast, získal svůj premiérový titul mezi muži nad 40 let.

Jak moc si vážíte aktuálního vítězství, čímž jste přerušil dominanci Norberta Švarce?

Vítězství si vážím moc a v této zhruba poloviční sezoně ho vnímám jako velký výsledek. Vzhledem k narůstající konkurenci v naší kategorii i několika zraněním před jarními závody jsem takový úspěch vůbec nečekal.

Jaká to byla pro vás sezona?

Celkový dojem je nakonec překvapivě dobrý. Díky jarní chřipce mi začátek sezony nechyběl a nejlépe se mi běželo v Chodově. Nejhezčí zážitek mám asi z Haltravy, i přes předzávodní poranění kotníku.

Absence kterého zrušeného závodu nejvíce zamrzela?

Nejvíce mi chyběly Díly.

Jste lídr průběžného pořadí seriálu Běžci Chodska sobě. Co na to říkáte?

Díky tomuto seriálu jsem spíš nestíhal závodit, než že by mi nějaké závody chyběly. Byl to fajn nápad rozjet tento virtuální seriál. Nakonec toho bylo fakt dost. (smích)