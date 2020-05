Ta pro aktuální zkrácenou sezonu změnila svůj hrací model a odehraje se v pouhých třech týdnech.

„Do Davis Cupu 2020 se přihlásilo ideálních dvacet osm družstev, takže můžeme zachovat obvyklé čtyři třídy a i postupy a sestupy mezi nimi,“ spokojeně hlásí hlavní organizátor Michal Havlovic. „Úvodním kolem začneme v sobotu 30. května a hotovo bude o dva týdny později, to znamená o víkendu 13. a 14. června,“ dodává konkrétní termínové informace sám hráč týmu v nejvyšší třídě Jekyll&Hyde Domažlice.

Novinkou je už samotný hrací model ve třech nejvyšších osmičlenných třídách. Už to nebude dlouhodobé měření sil každého s každým, ale bude se v nich hrát tzv. ´pavoukovým´ způsobem. „Úvodní kolo soutěže bude tedy už vlastně zároveň čtvrtfinále. Do dvojic v něm budou soupeři určeni losem. Následující víkend 6. června se v semifinále utkají vítězové čtyř čtvrtfinálových duelů a ve skupině o páté až osmé místo poražení z nich. A konečně 13. června vypukne boj dvojic o konečné umístění, to znamená finále, o třetí místo, o páté místo a o sedmé místo. Vítězové tříd získají právo postupu výše (z nejvyšší třídy do podzimního oblastního finále – pozn. aut.) a poslední ve třídách sestoupí níže. Pouze čtyřčlenná čtvrtá třída se bude hrát v uvedených třech termínech ´starým´ systémem každý s každým,“ specifikuje nový model šéf soutěže.

V nejvyšší I. třídě nebude chybět okresní šampion z minulé sezony TK Sokol Babylon A ani šest dalších týmů loňského pořadí TK Horšovský Týn A, Slavoj Koloveč, TK Hlohovčice, TJ Holýšov B, Jekyll&Hyde Domažlice, SK Staňkov A a postupující nováček z nižší třídy TK Poběžovice B.

Ze II. třídy se do soutěže nepřihlásil vloni šestý Sokol Díly, a tak k šestici SK Šumava Domažlice D (sestupující z ´jedničky´), TK Sokol Babylon B, Sokol Kdyně A, Spartak Klenčí p.Č., SK Šumava Domažlice A a Sokol Mrákov přibyli dva nováčci z ´trojky´ TJ Mimov A s béčkem domažlického SK Šumava.

Okresní III. třída bude mít na rozdíl od loňských šesti v této sezoně také osm účastníků. Jsou jimi loňští ´trojkaři´ TJ Holýšov C, TK Horšovský Týn B, SK Staňkov B a SK Šumava Domažlice C, z ´dvojky´ sestoupivší Sokol Prapořiště a postoupivší trojice z loňské IV. třídy Sokol Kdyně B, Loosers Domažlice a TK Poběžovice C.

Do nejnižší IV. třídy se letos nepřihlásily týmy Sokol Horní Kamenice a SK Šumava Domažlice E, takže zbyla jen dvojice TJ Holýšov D s MAPE Domažlice, kterou doplní úplní novicové SK Staňkov X a TJ Mimov B.

„Zbývá už jen rozlosovat dvojice pro úvodní kolo, což se stihne během tohoto týdne, a poslední květnový víkend letošní Davis Cup zahájíme,“ oddychl si po koronavirové sportovní nejistotě Michal Havlovic.