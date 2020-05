Ani ty tenisové nejsou výjimkou, i když se daly s dodržováním nařízených omezení resuscitovat jako jedny z prvních. Situace se výrazně dotkla také populární soutěže amatérských tenisových družstev Davis Cup na našem okrese, která pro letošní zkrácenou sezonu zásadně mění svůj hrací model.

Pod palcem ji má dlouhodobě domažlický lékař a vášnivý tenista Michal Havlovic. „Byl jsem nucen zrušit okresní Davis cup 2020 v jeho obvyklé formě. Pokud to podmínky dovolí, soutěž uspořádáme v nouzové zkrácené variantě, tedy po tři víkendy asi od 30. května do 14. června. Zvolili bychom podobně jako v mistrovských soutěžích formu postupového pavouka,“ prozradil nejpravděpodobnější scénář letošní verze soutěže, která se na Domažlicku hraje ve čtyřech výkonnostních třídách.

„Znamenalo by to, že se osm týmů ve skupině podle loňských výsledků střetne ve vylosovaných dvojicích, následující víkend vítězové s vítězi a poražení s poraženými a třetí víkend by se soutěž dohrála. Variantou by ještě mohlo být zmenšení skupin na čtyři týmy v jedné, popřípadě kombinace obou forem. Postup a sestup ale bude pro udržení sportovního ducha soutěže zachován,“ přidává hlavní organizátor další podrobnosti.

Týmy musejí potvrdit svoji účast v letošním ročníku na přihlášce, zaslané i s vyplněnou hráčskou soupiskou do tohoto pátku 15. května. Losování pak proběhne v příštím týdnu. „Mohlo by být i veřejné v některé z odpovídajících prostor. Podrobnosti a případná upřesnění budu průběžně zveřejňovat na webu a facebooku. Myslím, že v sobotu 30. května by se tedy mohlo začít hrát,“ vidí start ještě v tomto měsíci jako reálný Michal Havlovic.

Zároveň si však nechává pootevřené ještě i zadní vrátka: „Podle obecného stavu věcí může ještě dojít ke změně tohoto plánu nebo i v krajním případě k úplnému zrušení soutěže,“ dodává. Ale k nejčernější variantě roku bez okresního Davis cupu snad už nedojde…