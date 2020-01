Turnaj, který jako hlavní organizátor připravil rozhodčí Jan Zavadil, vyhrál tým Bílkova tvrz. Tvořili ho mladí mrákovští fotbalisté kolem kapitána Pavla Váchala, posíleni o druholigové talenty Patrika Selnara a Tomáše Kepla. Ve finále těsně porazili tým sudích Referee All Stars, v jehož dresu mimo jiné nastoupili druhý nejlepší futsalista Česka Tomáš Vnuk či exligový fotbalista Egon Vůch, aktuálně mířící z třetiligové Jiskry Domažlice o patro výše do Viktorie Žižkov.

Jan Zavadil (hlavní organizátor): „Všechny týmy si turnaj pochvalovali, a to je pro mne nejdůležitější. Chtějí přijet i příště. Proto jsem se rozhodl, že budou i další ročníky. Uvažoval jsem o rozšíření na šestnáct týmů ve čtyřech skupinách, ale kapacitně by to asi nešlo. Tak zůstaneme u deseti nebo rozšíříme maximálně na dvanáct týmů. Možná se povede přivést i týmy jako je legendární Krvavá tlačenka. Úroveň hry byla vysoká, jediným trochu omezujícím prvkem byla menší hrací plocha než je standardní pro futsal a bez prostoru za lajnami. Chtěl bych poděkovat TJ Holýšov za možnost využití sportovní haly, ředitelce základní školy Monice Hynčíkové za propůjčení zázemí a také holýšovským a staňkovským sponzorům Bar 66, Tool technik, PC servis a West music.“

Petra Divišová (ambasadorka turnaje, fotbalistka SK Slavia Praha a exreprezentantka Česka, na Golden Cupu hráčka smíšeného týmu Miš/Maš): „Jezdím moc ráda na podobné turnaje, před Silvestrem jsem hrála ve Strakonicích, zúčastnila jsem se i charitativního turnaje pro jednu postiženou holčičku. Náš tým Miš/Maš dala dohromady moje kamarádka z Viktorky Plzeň Lenka Karasová, která pochází ze Spáňova a prošla i domažlickou Jiskrou. Kromě dalších holek z Viktorky, Slavie a jedné ze Sparty s námi hráli i z Jiskry Lenčin brácha Aleš, brankář Lukáš Červený a nejlepší střelec divize U19 Matěj Dufek. Honza Zavadil připravil parádí akci, určitě ráda přijedu i příští rok.“

Pavel Váchal (fotbalista TJ Sokol Mrákov, na Golden Cupu kapitán vítězného týmu Bílkova tvrz): „Honza Zavadil to na první pokus přehnal a už to asi nebude mít kam dál zlepšovat… (smích) Každopádně skvělý turnaj. Finále s rozhodčími sice trochu vyhecované, ale to k tomu patří a jsem rád, že jsme získali pohár. Určitě bychom rádi startovali i příště a zkusili prvenství obhájit.“

Peter Sádovský (sekretář Okresního fotbalového svazu Domažlice, na Golden Cupu manažer celkově druhého týmu Referee All Stars): „Byl to opravdu dobrý turnaj. Ve finále po některých rozhodnutích a odpískaných penaltách vládli mezi hráči emoce, ale k vidění byla kvalitní hra a náš tým podal dobrý výkon. Pokud bude další ročník, tak určitě rádi přijedeme zase.“