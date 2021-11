Na kvalifikačním turnaji o účast v první lize juniorů v kolové se první listopadový víkend v Chrastavě a v Liberci dařilo Martinu Kobesovi z SK Chodsko. Ten měl tentokrát za spoluhráče Vítězslava Plha z klubu Start Plzeň.

Třetí kolo Českého poháru žáků. | Foto: Josef Vild

„Bylo to řešení kvůli zranění jeho parťáka Jana Holara, který nemohl nastoupit. Přes počáteční nesehranost se kluci dokázali kvalifikovat do první ligy. Je to poprvé, kdy někdo z oddílu postoupil do první ligy, a proto máme velkou radost,“ řekl trenér SK Chodsko Ondřej Průcha.