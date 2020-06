Ve finále se o novou trofej utkají hráči vloni celkově druhého a letošního suveréna nadstavbové části B.S.P. s trochu překvapivě, ale zaslouženě, celkem Postradatelných. Ti bravurně zvládli poslední krok v přímém souboji o finále s Ježíšovo dětmi. O bronz si zahrají obhájci titulu APM Automotive právě se zklamanými Ježíšovo dětmi.

Byl to boj o všechno. V posledním kole nadstavby se utkali rivalové o finále mezi sebou a lepší výchozí pozici měl o dva body bohatší tým ´Ježíšů´. Stačilo mu s Postradatelnými i prohrát 3:4 a do finále proti již jistým B.S.P. by proklouzli právě oni. Naopak Postradatelní při sedmibodovém systému potřebovali vyhrát minimálně 5:2. A sestava Jiří Čínovec, Jan Holinka, Jaroslav Švejnoch a Pavel Ježek dokázala soupeře porazit dokonce 6:1 (1144:1018)! „Objektivně musím uznat, že nám pomohlo i to, že do sestavy Ježíšovo dětí citelně zasáhly zdravotní problémy a třeba jeden ze dvojice jejich hlavních tahounů Václav Podskalský s poraněnou ´házecí´ rukou nemohl podat svůj obvyklý výkon,“ přiznal kapitán vítězů Jan Holinka.

Další výsledky posledního kola pak rozhodly o složení dvojic do bojů o bronz a o celkové umístění od 5. do 8. místa. Loňský vítěz APM zdemoloval odevzdané Puntíky 7:0 (1256:943), letošní dosavadní lídr B.S.P. nešetřil Dobrý ročník a zdolal ho 6:1 (1236:1151) a v infarktově vyrovnaném duelu nováček a vítěz základní části soutěže Dejsi catering přetlačil o jedinou kuželku K+D 4:3 (1052:1051).

Pořadí po nadstavbové části: 1. B.S.P. 45 bodů (celkový nához 24267 kuželek), 2. Postradatelní 33 (22838), 3. APM 31 (22694), 4. Ježíšovo děti 30 (22708), 5. Dej si catering 25 (22593), 6. Dobrý ročník 23 (23252), 7. Puntíci 19 (22147), 8. K+D 18 (21489).

Týmy ze skupiny o 9. až 14. místo už svoje letošní celkové umístění znají, protože tato utkání nebudou součásti dnešního finálového večera, ale odehrály se již během týdne.

O 13. místo: Dřeváci – Dotiko 6:1 (1106:921)

O 11. místo: Mix – Pětka 6:0 (821:426)

O 9. místo: BC Space Pigs – J.F.F. 4:3 (1036:1019)

Program dnešního finálového bloku:

O 7. místo (16.00): Puntíci – K+D

O 5. místo (17.15): Dejsi catering – Dobrý ročník

O 3. místo (18.30): APM Automotive – Ježíšovo děti

Finále o titul (19.45): B.S.P. – Postradatelní

Vyhlášení celkových výsledků (21.00).

Karolína Baborová