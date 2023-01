Skóre páteční konfrontace ale svěřenci trenéra Marka Kopeckého povýšili ještě o několik levelů výš. Soupeři, který do haly na Lokomotivě přijel pouze v sedmi hráčích (včetně dvou brankářů) nasázel sedmadvacet branek! Konečný výsledek 27:0 je novým rekordem nejvyšší futsalové soutěže. Ten doposud držela pražská Sparta, která v sezoně 2018/2019 sestřelila VŠB-TU Ostrava 26:2. „Ano, je to tak. Rekord potvrzen. Vyšší výsledek v nejvyšší soutěži nepamatuji," potvrdil nový rekord pro web ligového futsalu statistik Miroslav Srb.

Nejlepším střelcem utkání byl Michal Seidler, jenž dal osm branek. Značně mu však sekundoval kapitán týmu Lukáš Rešetár, který se trefil sedmkrát a svou cestu za druhou pětistovkou gólů v nejvyšší soutěži odšpuntoval stylově.

SK Interobal Plzeň - 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 27:0.Zdroj: David Koranda

Snový debut v plzeňském dresu prožila také nová akvizice - sedmadvacetiletý Brazilec Caio. Ten dokázal Nejzbachu nastřílet šest branek, k nimž přidal ještě dvě asistence. Poprvé po dlouze táhlém zranění za Interobal nastoupil také ostřostřelec Tomáš Vnuk, který vstřelil gól a na další čtyři přihrál.

Do Plzně přichází Brazilec Caio. Je to komplexní hráč, kvituje trenér Interobalu

„Bylo to akorát o tom, kolik dáme gólů. Samozřejmě jsme nechtěli nic podcenit, ale náš jednoznačný cíl byl nasázet co nejvíce branek, abychom Chrudimi ve skóre odskočili, jelikož to může rozhodovat. Dnes to bylo těžké hlavně pro soupeře," uvedl po zápase pro svazový web plzeňský futsalista Adam Knobloch, který v utkání zaznamenal čtyři kanadské body za tři branky a jednu asistenci.

1. Futsal liga (17. kolo): SK Interobal Plzeň - 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 27:0.Zdroj: David Koranda

Na druhé straně barikády po zápase pochopitelně zavládlo zklamání. Nebo spíš odevzdanost. „Upřímně nevím, co k tomuto utkání říct, protože z naší strany není vůbec co hodnotit. Plzni gratulujeme k vítězství a přejeme hodně štěstí do zbytku sezony," konstatoval Petr Svoboda, PR manažer futsalistů Nejzbachu.

Mimochodem: když před pěti lety deklasovala Sparta Praha soupeře z Ostravy 26:2, chytal za ní gólman Libor Gerčák. I tentokrát, teď v Plzni, byl zkušený brankář u nového rekordu ligy, ale ve zcela odlišné pozici. Gerčák totiž v současnosti reprezentuje barvy Vysokého Mýto.

Plzeňští jsou v aktuální tabulce 1. Futsal ligy druzí, na první Chrudim ztrácí tři body. Je však nutné podotknout, že mají jeden zápas (v Edenu) k dobru. Skóre, které při rovnosti bodů bude rozhodovat o prvenství v základní části (Plzeň s Chrudimí totiž dvakrát remizovala), má aktuálně díky demolici Nejzbachu lepší Interobal. Nastřílel 133 branek (o šest více než úřadující český šampion) a inkasoval dvacet branek (o šest méně než Chrudimští).

SK Interobal Plzeň - 1. FC Nezjbach Vysoké Mýto 27:0

Poločas: 13:0. Branky a nahrávky: 1. Rešetár (Seidler), 1. Seidler (Vnuk), 2. Seidler (Rešetár), 2. Rešetár (Seidler), 10. Rick (Caio), 11. Caio (Diece), 11. Caio (Kozár), 12. Seidler (Vnuk), 12. Seidler (Holý), 13. Rešetár (Holý), 15. Caio (Rešetár), 17. Caio (Rick), 19. Seidler (Holý), 25. Knobloch (Künstner), 25. Křivánek (Němec), 26. Knobloch (Křivánek), 27. Vnuk (Seidler), 27. Seidler (Vnuk), 28. Seidler (Holý), 29. Rešetár (Holý), 31. Caio (Knobloch), 32. Knobloch (Künstner), 34. Rešetár (Caio), 35. Seidler (Vnuk), 35. Caio (Seidler), 37. Rešetár (Holý), 38. Rešetár (Holý). Rozhodčí: Dragoun, Lasch – Pelikán. Diváci: 322. Sestava SK Interobal Plzeň: Němec (Vahala) – Rešetár, Holý, Vnuk, Seidler – Diece, Caio, Rick, Kozár – Knobloch, Buchta, Křivánek, Künstner. Trenér: Marek Kopecký. Sestava 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto: Gerčák – Matoušek, Novotný, Jeníček, Janoušek – Špinar, D. Rajnoch. Trenér: Petr Jeníček.

