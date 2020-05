Jedním z nich je bowling, provozovaný vedle víceúčelových sportovních center i ve specializovaných barech. Tak je tomu i v případě obou okresních týmových soutěží, Domažlické bowlingové ligy (DBL) a Kdyňské bowlingové ligy (KBL). Obě musely být v polovině března přerušeny, ale letošní sezona by se měla regulérně dohrát. I když každá

„V pondělí otevíráme pro veřejnost a týden nato by měla pokračovat opět i samotná soutěž,“ hlásí provozovatel domažlického bowling baru v ulici Msgre. B. Staška a jeden ze dvojice organizátorů DBL Milan Obdržálek. „Hrát se pak bude nepřetržitě bez týdenní přestávky po každých dvou odehraných kolech,“ doplňuje ještě asi jedinou podstatnou změnu proti původnímu systému. S časem problém nebude, zbývají totiž sehrát už pouze čtyři kola nadstavbové části a po nich už pouze zápasy ve dvojicích o konečné umístění. „Vzhledem k tomu, že spodní skupina hraje o jedno kolo nadstavby méně, tak by své utkání o konečné umístění mohla sehrát už v posledním červnovém týdnu a elitní osmička hned o následujícím víkendu,“ má vcelku jasno druhý z pořadatelů Libor Horák.

Zdroj: Foto: Petr Janda.

Ve Kdyni je situace i náhled tamního organizátora Petra Jandy na dohrání soutěže odlišný. Přerušení KBL přišlo sice až v posledním kole základní části, takže dvojice pro play-off i posty týmů pro boj od deváté příčky níže jsou známy, ale do začátku prázdnin by se dohrání ligy nestihlo a červenec a srpen podle něj nejsou pro bowling optimální. „Týmům jsem poslal návrh dvou variant. Buď dohrát tuto sezonu hned od začátku září, respektive od 25. srpna, s finále první nebo druhou říjnovou sobotu a bez pauzy na to hned navázat novým ročníkem nebo už tuto sezonu vůbec nedohrávat a vyhlásit pořadí po základní části. Já preferuji první možnost, protože play-off a play-out je vždycky zajímavější než dlouhodobá základní část, ale podřídím se většinové vůli týmů,“ nastiňuje situaci. Účastníci KBL mají lhůtu na vyjádření a volbu varianty do 1. června.