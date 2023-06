Domažlický tenisový Davis Cup 2023, soutěž neregistrovaných tenistů v okrese Domažlice, pokračoval šestým kolem I. a II. třídy.

6. kolo, 1. třída:

HLOHOVČICE - KDYNĚ B 2:3 (Mandík Karel - Kufner 7/5, 6/4, Majer - Stodola 1/6, 0/6, Mandík Karel, Kříž - Suchý, Stodola 1/6, 1/6, Kříž - Kufner 2/6, 2/6, Mandík Karel-wo).

SK ŠUMAVA DOMAŽLICE A - TK HORŠOVSKÝ TÝN A 2:3 (Novák ml. - Rathousky 2/6, 5/7, Novák st. - Šaloun 3/6, 5/7, Novák st., Steinbach - Šaloun, Lukášek 6/3, 6/1, Novák ml. - Kříž 6/3, 6/1, Steinbach - Rathousky 3/6, 1/6).

TJ SPARTAK KLENČÍ p/Č - LOOSERS 5:0 (Hána - Ledvina 6/0, 6/2, Hůla - Vencel 6/4, 7/6(3), 6/0, Smazal, Varta - Bozděch, Ledvina 6/2, 6/4, Hána - Krejbich 6/0, 6/0, Smazal - Bozděch 6/4, 6/3).

1. TJ SPARTAK KLENČÍ p/Č 10

2. TK HORŠOVSKÝ TÝN A 10

3. KDYNĚ B 10

4. SK ŠUMAVA DOMAŽLICE A 7

5. KOLOVEČ 7

6. HLOHOVČICE 5

7. LOOSERS 5

O vítězství v 1. třídě a následný postup do oblastního kola Davis Cupu 2023 se v přímém souboji v posledním, tedy v 7. kole DC Domažlice 2023, utkají celky, které mají stejný počet získaných bodů-domácí: TK HORŠOVSKÝ TÝN A (Šaloun, Rathousky, Barnáš, Lukášek, Hájek, Tauš, Kříž, Kozina) a hosté: TJ SPARTAK KLENČÍ p/Č. (Hána, Řezníček, Smazal, Hula, Varta, Kubec).

6. kolo, 2. třída:

HOLÝŠOV C - MIMOV 0:4 (Vrba Marek - Vrána 4/6, 6/4, 5/7, Tiefenbach - Hrdina 0/6, 1/6, Vrba, Lerch - Hrdina, Vrána 0/6, 2/6, Návara - Vrána 6/4, 0/6, 3/6).

STAŇKOV - ŠUMAVA C 3:2 (Šleis - Han Bin Than 6/1, 6/2, Zídek - Gallo 2/6, 3/6, Šleis, Žáček - Han Bin Than, Gallo 5/7, 6/1, 6/2, Žáček - Gallo 6/4, 6/7, 5/7, Mandík - Beneš 3/6, 6/1, 7/5).

POBĚŽOVICE - HOLÝŠOV D 0:3 kontumace ze strany teamu Poběžovice (3x 0:6,0:6).

1. MIMOV 11

2. HOLÝŠOV B 10

3. HOLÝŠOV C 8

4. STAŇKOV 6

5. ŠUMAVA C 6

6. HOLÝŠOV D 5

7. POBĚŽOVICE 1

Druhé třídě doposud bez jediného zaváhání dominuje team Holýšov B (Zdychynec, Koucký, Šimandl, Tiefenbach, Lampa), který může vítězstvím v posledním kole DC Domažlice v této třídě suverénně zvítězit a slavit tak návrat do 1. třídy.

Autor: Jiří Vencel