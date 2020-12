Jak jsme uvedli, cyklista Petr Kelemen bude v příští sezoně závodit za nejlepší český kontinentální tým Elkov Kasper. Silniční stáj z Hradce Králové posílil poté, co jeho dosavadní zaměstnavatel CCC Development Team oznámil, že končí stejně jako mateřský CCC ve World Tour. V polské sestavě měl přitom Kelemen jezdit i následující rok, ale teď je vše jinak.

Petr Kelemen (vlevo) posílil tým Elkov Kasper spolu s Jakubem Ťoupalíkem. | Foto: Foto: archiv Elkov Kasper

„Zprávu o konci týmu CCC do 23 let jsme dostali až v závěru sezony, i tak nějaké nabídky ze zahraničí – ze Švýcarska a Portugalska – přišly. Ale šel bych do nejistoty, zda budu mít angažmá i za půl roku, takže jsem raději zvolil Elkov Kasper,“ vysvětluje Kelemen. „Jde o zaběhnutý tým s dobrým programem a výkonnostně mě to může posunout zase dál,“ doplňuje mladší z cyklistických sourozenců. Starší Pavel je úspěšný dráhař.