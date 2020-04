V naší zemi panuje situace, která nemá obdoby, ale běžci nespí. Ba naopak. Nouzový stav, omezení volného pohybu a zákaz shromažďování lidí neumožňuje pořádání klasických závodních seancí, a tak se rozjíždí seriál bezkontaktních závodů.

Kvarteto ve složení Jan Mach, Ondřej Teska, Ondřej Váchal a Radek Veselý se rozhodlo, že období, kdy se ruší nebo odkládá jedna akce za druhou, rychlonožkám z Chodska zpestří novým seriálem. Chodové velmi úzce spolupracují i s běžeckou komunitou na Tachovsku a Klatovsku, která má dveře do našeho regionu také otevřené. Má to ale jasná pravidla, která jsou k dispozici na nově vzniklých webových stránkách bezci-sobe.keepup.cz.

„Hlavními myšlenkami jsou zatraktivnění tréninkových běhů, přilákání závodníků do méně známých lokalit a utužení běžecké komunity,“ prozrazuje jeden z autorů tohoto projektu a sám aktivní běžec Ondřej Váchal.

„Zásadní podmínkou pro účast v seriálu je vlastnit běžecké hodinky nebo chytré zařízení se záznamem GPS a mít zřízen účet na službě Strava. Tato aplikace umí pracovat s aktivitami z hodinek všech oblíbených značek, protože jednou z jejích funkcí je přímo možnost závodění a žebříčků v rámci tzv. segmentů,“ dodává.

Zatím je pro milovníky pohybu v přírodě natrasováno osm závodních segmentů.

Poměřit síly na dálku mohou třeba na trati v Zámeckém parku v Horšovském Týně, brutálním Vertical 500 z Pece na Čerchov. Sedmihorská osmička v blízkosti Mířkova je také mnohými běžci dosud nepoznána. Komu se stýská po podzimním Běhu na Koráb ve Kdyni, má hned dvě možnosti. Střihnout si Korábský kros nebo výběh na Koráb přes Šibenici.

„Konkrétní podoba tras je znázorněna na stránkách, včetně převýšení, povrchu, popisu, bonusových etapových segmentů, kde lze sbírat dílčí vítězství a také včetně viníka, který se o vytvoření segmentu postaral,“ upřesňuje se smíchem Váchal.

Primárně nejde o závodění, ale především o zpestření tréninku a možnosti poměřit se se soupeři a kamarády na dálku než se svět zase vrátí do normálu. Momentálně měl mít totiž Běžec Chodska za sebou již tři odběhnuté závody. Uskutečnil se však jen Novoroční běh v Draženově. Bělská pětka byla odložena na neurčito, Běh Koutem na 12. září. V neděli 26. dubna se to mělo hemžit běžci v domažlickém lesoparku Škarman, ale ten pořadatelé pro letošek zrušili, stejně jako neproběhne květ-nový Běh osvobození na Dílech. Co se týče dalších klání, tak pořadatelé průběžně sledují aktuální situaci a budou na ní reagovat zrušením či odložením akce.

„Docela se to chytilo. Několik běžců už natrasovalo různé segmenty a mezi sebou na dálku soupeří. Bude to určitě téma k diskuzi, až se zase po čase sejdeme na klasických závodech. Chtělo by to ale také nějaké ženy, zatím běhají hlavně chlapi,“ uzavírá jeden z organizátorů seriálu bezkontaktních běhů Ondřej Váchal.