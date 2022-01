Vítězi 45. ročníku Novoročního běhu byli Jan Švígler (dorostenci), Jiří Voják (muži do 40 let), Pavel Majer (muži do 50 let), Norbert Švarc (muži do 60 let), Oldřich Kovařík (muži nad 60 let), Ida Kubrová (ženy 35+), Jana Vojáková (ženy do 35 let).

V kategorii mužů do 40 let běželi atleti Lukáš Krýsl z AC Domažlice a Philippe Carpentier z AK Škoda Plzeň. Krýsl byl druhý a Carpentier skončil třetí.

Výsledky

Dorostenci

1. Jan Švígler (AC Domažlice) 24:16 min.; 2. Štěpán Kabourek (Fenix Ski Team Jeseník) 25:51; 3. Václav Bouberle (Mílaři Domažlice) 28:00.

Muži do 40 let

1. Jiří Voják (Mílaři Domažlice) 21:25 min.; 2. Lukáš Krýsl (AC Domažlice) 21:39; 3. Philippe Carpentier (AK Škoda Plzeň) 21:57.

Muži do 50 let

1. Pavel Majer (Domažlice) 25:57; 2. Tomáš Dolejš (Sokol Mochtín) 26:15; 3. Vítězslav Fronk (Mílaři Domažlice) 26:59.

Muži do 60 let

1. Norbert Švarc (Mílaři Domažlice) 25:10 min.; 2. Jiří Trávníček (SV Stříbro) 27:27; 3. Harald Treml (TSV Regen) 28:23.

Muži nad 60 let

1. Oldřich Kovařík (Capartice) 28:27 min.; 2. Jan Flaks (SV Stříbro) 29:25; 3. Pavel Beroušek (Sokol Postřekov) 29:36.

Ženy 35+

1. Ida Kubrová (TSV Regen) 28:25 min.; 2. Stanislava Forsterová (Nový Kramolín) 30:21; 3. Vendula Fronková (AC Domažlice) 31:52.

Ženy do 35 let

1. Jana Vojáková (Mílaři Domažlice) 25:23 min.; 2. Lucie Jahnová (PK Rejnoci Domažlice) 33:56; 3. Tereza Hechtová (SDH Luženice) 34:22.

