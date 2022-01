„Když už se běží, tak si dávám pozor ten den předtím, na Silvestra, a chodím spát dříve,“ vysvětluje.

Fotbalista Karel Jahn běžel ve věkově široké kategorii do 40 let, v níž skončil na 11. místě časem 26:46 minuty.

„Je to hodně podobné času, který jsem měl před dvěma roky. Teď jsem to ale čekal lepší a mohl jsem závod zaběhnout rychleji,“ tvrdí Jahn.

Novoroční běh bere i jako součást fotbalové zimní přípravy. V prosinci nezahálel i kvůli přípravě na běh v Draženově. „My jsme dostali úkoly od trenéra, takže mám za sebou týmové běhání,“ vysvětluje talentovaný fotbalista Jiskry Domažlice.

Novoroční běh v Draženově oživili fotbalisté Jahn a Selnar

Zimní přípravu začne v pondělí 10. ledna s fotbalovým A týmem Domažlic. Jahnovým novoročním předsevzetím je prosadit se v třetiligovém áčku.

Na podzim hrál osmnáctiletý fotbalista za B mužstvo Jiskry v krajském přeboru. Po hrajícím trenérovi Pavlu Javorském je s Davidem Sedláčkem druhým nejlepším střelcem týmu, který vede tabulku. Karel Jahn i Sedláček vstřelili pět gólů.

Přitom mohl zakotvit v atletice. „Začínal jsem s atletikou, ale nějak mě nechytla. Více mě zaujal fotbal a u něj jsem zůstal doteď,“ nelituje.

Atletice se věnoval do roku 2016, tedy do svých třinácti let, a běhal tratě od 60 do 800 metrů.