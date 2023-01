Nebránil bych se závodům rallye, říká autokrosový mistr republiky

Je mu 14 let a ve své sbírce má dva tituly autokrosového mistra republiky. Zdeněk Frischholz z Trhanova na Domažlicku se věnuje autokrosu od osmi let, ale už ve třech letech se chodil se svým tatínkem dívat na tento sport do Domažlic, kde Zdeněk Frischholz starší jezdil.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zdeněk Frischholz junior při autokrosovém závodě. | Foto: archiv Z. Frischholze