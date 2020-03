Tento úspěšný oddíl je znám především pořádáním mistrovství Čech dorostenců a juniorů RAW, které se v letošním roce uskuteční ve Staňkově opět v září, ale ani v jiných měsících nezahálí.

„Aktuálně máme za sebou regionální šampionát družstev v silovém trojboji RAW v Nymburku. A začali jsme nový rok stejně úspěšně jako ten minulý. Poprvé v historii se nám povedlo sestavit dvě družstva. Tým A ve složení Jan More, Jan Široký a Karlové Radové mladší a starší. V týmu B závodili Simona Škáchová, Tomáš Janda, Karel Petráš a já. A celkem jsme uspěli,“ netajil spokojenost kouč a závodník Luboš Rada.

Družstvo A se totiž pralo až do posledních pokusů o vítězství a i když to nakonec nevyšlo, obsadili výborné druhé místo. Tím také postoupili na Mistrovství České republiky, které se bude konat v Praze. Všichni předvedli své maximální výkony.

„Za zmínku ale stojí především výkon Jana Širokého, který dosáhl tří dorosteneckých národních rekordů ve dřepu 165 kg, benčpresu 105 kg a celkovém trojboji 380 kg. Všichni nasbírali strašně moc nových zkušeností, řadu osobních rekordů a vzorně reprezentovali staňkovský oddíl,“ dodal Luboš Rada.

Staňkovští závodníci výborným startem do kalendářního roku 2020 jen navázali na předchozí úspěšné období této sezony na konci toho loňského.

Však posuďte sami:

MISTROVSTVÍ ČR

DOROSTU A JUNIORŮ

„Další závody po našem domácím českém přeboru dorostu a juniorů probíhaly od poloviny října, kdy se naši dorostenci zúčastnili v Sedlčanech navazujícího mistrovství celé České republiky v trojboji RAW,“ popisuje další štace ´fitnessáků´ Luboš Rada.

A v městě hermelínu také zazářili! Svědčí o tom šest národních rekordů, tři tituly mistrů republiky a také jedno bronzové medailové umístění.

Tři rekordy a mistrovský titul si v kategorii dorostenců shodně vybojovali šestnáctiletý Jan Široký a o dva roky starší Karel Rada ml.

Jan Široký v kategorii do 53 kg svým třetím pokusem ve dřepu 150 kg stanovil nové maximum nejen mezi dorostenci, ale zároveň i mezi staršími juniory! Třetí rekord přidal v benčpresu se zvednutými 95 kg. V součtu se 100 kg v mrtvém tahu to dalo celkový výsledek trojboje 345 kilogramů.

V ničem za ním nezaostal ani Karel Rada mezi dorostenci do váhové hranice 83 kg. Historicky nejlepší české maximum v mrtvém tahu nejprve posunul ve druhém pokusu na 259 kg a následně třetím pokusem zvedl činku se zátěží dokonce 266,5 kg! Celkový součet s 235 kg v dřepu a 140 kg v benčpresu vyšplhal na 641,5 kg a to je samozřejmě také nový národní rekord.

Osmnáctiletý Karel Petráš také slavil titul českého šampiona. Vyhrál dorosteneckou kategorii do 93 kg s výkony 190 kg v dřepu, 115 kg v benčpresu, 225 kg v mrtvém tahu a celkovým součtem 530 kg.

„Medaili vybojovala i o rok mladší Simona Škáchová, která obsadila třetí místo výkonem 105 kg dřep, 50 kg benčpres a 115 kg mrtvý tah a celkově trojboj 270 kg,“ doplnil Rada.

Pátým do party Staňkovanů byl na šampionátu osmnáctiletý Tomáš Janda. Obsadil šesté místo v kategorii do 105 kg. Soutěžní činky v jeho podání měly naloženo 167,5 kg v dřepu, 90 kg v benčpresu a 190 kg v mrtvém tahu. Trojboj tak zvládl s celkovým výkonem 447,5 kg.

„A navíc se na mistrovství České republiky stali naši dorostenci svými výkony nejlepším týmem v celé České republice,“ připomněl další triumf Luboš Rada.

MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ

Koncem stejného měsíce se konalo v Rakovníku mistrovství České republiky mužů, kterého se zúčastnili Jan More a Karel Rada starší.

Oba vybojovali medaile!

Zkušený šestadvacetiletý borec Jan More v kategorii do 74 kg bronzovou. Pomohly mu k ní výkony 200 kg v dře-pu, 137,5 kg v benčpresu a 240 kg v mrtvém tahu, což dalo dohromady 577,5 kg.

Jeho ještě zkušenější a o dvacet let starší oddílový kolega Karel Rada st. ho však trumfl. Jak jinak než zlatou ´plackou´. Porazil zbylých deset soupeřů v kategorii do 105 kg, když zvedl 275 kg v dřepu, 177,5 kg v benčpresu a 285 kg v mrtvém tahu,. Celkem z toho byl úctyhodný trojbojový součet 737,5 kg.

MISTROVSTVÍ ČR RAW MASTERS

Karlovi Radovi se navíc podařilo obhájit o několik týdnů později i titul mistra České republiky v silovém trojboji masters RAW na šampionátu v severomoravském Bohumíně.

MISTROVSTVÍ EVROPY DOROSTU

Když sbírá úspěchy starší z Karlů Radů, tak to je vždy výzva i pro toho mladšího! A tak se stalo i tentokrát. Na přelomu listopadu a prosince se tedy Rada junior vypravil jako český reprezentant na Mistrovství Evropy v silovém trojboji dorostu v litevském Kaunasu a v celkově nejsilněji obsazené kategorii do 83 kg obsadil skvělé čtvrté místo. „Jakousi náplastí na lehkou frustraci z nepopulární ´bramborové´ medaile pro mne bylo to, že jsem toho dosáhl vytvořením nového českého národního rekordu své kategorie v trojboji výkonem 647,5 kilogramu,“ s odstupem času nezakrývá spokojenost Karel Rada ml.

POHÁR STAROSTY MĚSTA ZBÝŠOVA DOROSTU

„Posledním loňským závodem byl Pohár starosty města Zbýšova, na kterém se opět zúčastnili všichni staňkovští dorostenci. Simona Škáchová skončila třetí s výkonem 275 kg. Honza Široký zvítězil v kategorii do 53 kg s výkonem 357,5 kg a vytvořil tam dva národní rekordy. Konkrétně ve dřepu 152,5 kg a v benči 100 kg. Karel Rada mladší bral stříbro za 637,5 kg. Karel Petráš také skončil druhý s výkonem 545 kg a konečně Tomáš Janda obsadil páté místo za 460 kg.,“ připomněl ještě další úspěšnou soutěž Luboš Rada.

Nutno podotknout, že těmito výkony se staňkovští dorostenci stali už téměř tradičně nejlepším dorosteneckým týmem na soutěži.