„Jednalo se po dlouhé době o závod se 420 starty, a tak se i naši slalomáři chtěli předvést, jak jim to jezdí,“ uvedli vodáci.

A v početné konkurenci se neztratili. Posádky z Horšovského Týna ovládly kategorie C2M (V. Pohanka a D. Wendl) a C2mix (M. Hojdová a M. Kopeček), po oba dny nenašly přemožitele.

V sobotu se při závodě ČP veteránů dostali ke slovu i oddíloví trenéři. Miloslav Wendl byl druhý v kategorii C1M veteráni mladší a Ladislav Hojda obsadil v kategorii C1M veteráni šestou příčku.

Pavel Táborský skončil v kategorii K1M veteráni čtrnáctý, když jen o zlomek sekundy předjel svého syna Vojtu. Ten navíc ukázal velkou bojovnost s Davidem Cihlářem v kategorii C2M, kdy startovali s minimálním tréninkem, a přesto vítězili v kategorii mladších žáků.

Bývalá odchovankyně vodáckého oddílu „7“ Jana Matulková, nyní startující za Duklu Praha, v sobotu i v neděli ovládla v kategorii C1W a v kategorii K1W v sobotu obsadila medailovou třetí příčku, v neděli byla čtvrtá v celkovém pořadí.

„Strakonické závody nás prověřily, z výsledků máme velkou radost . Za finanční podporu naší činnosti děkujeme městu Horšovský Týn a Plzeňskému kraji,“ doplnili vodáci z Horšovského Týna.

Výsledky Strakonických slalomů

Kategorie C1W :

Matulková Jana – sobota i neděle: 1. místo. Hojdová Eliška – SO 6. místo celkově, 4. mladší dorostenka, NE – 7. místo, 4. místo mladší dorostenka. Hojdová Markéta – SO 7. místo, 2. starší žačka, NE – 8. místo, 2. místo starší žačka.

Kategorie C1M:

Wendl Denis – SO 4. místo, 1. do 23 let, NE 11. místo, 1. do 23 let. Wendl Samuel – SO – 22. místo, 6. místo st. dorostenec, NE – 24. místo – 5. st. dorostenec starší. Kuneš Daniel – SO 5. místo, 2. místo st. dorostenec, NE 28. místo, 6. místo st. dorostenec. Wendl Miloslav – SO 28. místo, 2. místo veterán mladší, NE 41. místo, 4. místo veterán mladší. Hojda Ladislav – SO 39. místo, 6. místo veterán, NE 55. místo, 8. místo veterán. Kvasnička Matěj – SO 52. místo, 15. místo st. žák, NE 57. místo, 17. místo st. žák. Vejvančický Pavel – SO 72. místo, 8. místo ml. žák, NE 72. místo, 8. místo ml. žák.

Kategorie C2M:

Wendl Denis, Pohanka Vít – SO 1. místo, 1. místo do 23 let, NE 1. místo, 1. místo do 23 let. Cihlář David, Táborský Vojtěch – SO 16. místo, 1. místo ml. žáci, NE 15. místo, 1. místo ml. žáci.

Kategorie C2mix: Hojdová Markéta, Kopeček Michal – SO 1. místo, 1. místo st. žáci, NE – 1. místo, 1. místo st. žáci.

Kategorie K1W:

Matulková Jana – SO 3. místo, NE 4. místo. Hojdová Markéta – SO 5. místo, 2. místo st. žákyně, NE – 2. místo, 1. místo st. žákyně. Hojdová Eliška – SO 13. místo, 5. místo ml. dorostenka, NE 5. místo, 2. místo ml. dorostenka mladší

Kategorie K1M:

Kvasnička Matěj – SO 93. místo, 24. místo st. žák, NE 113. místo, 32. místo st. žák. Táborský Pavel – SO 148. místo, 14. místo veterán, NE 150. místo, 15. místo veterán. Táborský Vojtěch – SO 162. místo, 22. místo ml. žák, NE 151. místo, 21. místo ml. žák. Cihlář Filip – SO 170. místo, 26. místo ml. dorostenec, NE 138. místo, 25. místo ml. dorostenec. Cihlář David – SO 172. místo, 29. místo ml. žák, NE 172. místo, 30. místo ml. žák. Vejvajčický Pavel – SO 176. místo, 30. místo ml. žák, NE 162. místo, 27. místo ml. žák. Bouda Vladimír – SO 182. místo, 31. místo ml. žák, NE 178. místo, 31. místo ml. žák. Vejvajčický Petr – SO 191. místo, 17. místo předžák, NE – 193. místo, 18. místo předžák.