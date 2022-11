„Snažili jsme se jet co nejrychleji, ale na Honzu Dohnala s nejnovějším wércéčkem jsme tentokrát neměli,“ uznal 46letý jezdec plzeňského EuroOil teamu, který si ale tradiční rozlučku s motoristickou sezonou i tak užil.

„Bylo to krásné. Letos ještě ztížené tím, že bylo mokro. Bereme druhé místo, v tak nabitém závodě a ve velké konkurenci se počítá,“ pokračoval Václav Pech a přiznal, že o vítězství v Pražském rallyesprintu, který naposledy vyhrál v roce 2014, se rval až do poslední chvíle. „Na klasické vložce to ještě šlo, tam jsme měli mírný náskok, ale na okruhu byla převaha Honzova auta větší,“ popsal největší rozdíl.

Dohnal, jenž na Strahově zopakoval svůj triumf z roku 2017, jel s vozem Ford Fiesta WRC vyrobeným v britském týmu M-Sport v roce 2017. „Má aktuální úpravy, od továrního se liší pouze jiným předním nárazníkem. Zatím se s tím učíme jezdit, což je na děsně uklouzané trati složité. Nechceme autu ublížit,“ uvedl vítězný Jan Dohnal pro web České televize.

