O víkendu začal domažlický tenisový Davis Cup 2023. Jde o soutěž neregistrovaných tenistů v okrese Domažlice.

Tenisový míček. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

1. kolo DC (Davis Cup) 2023, 6. a 7. května 2023

1. třída: KDYNĚ B - LOOSERS 3:0 (Stodola-Vencel 6/3,3/6,6/0, Ženíšek-Bozděch 6/2,6/4, Stodola,Suchý-Vencel, Bozděch 6/0,6/4, odehráno v neděli 7. května 2023).

SPARTAK KLENČÍ p/Č - SLAVOJ KOLOVEČ 5:0 (Hána-Hruška Ladislav 6/0,6/4, Kubec-Hruška Lukáš 6/3,6/4, Kubec, Hula-Hájek,Hruška Jaroslav 6/2,6/1, Řezníček-Kufner 6/2,6/0, Hána-Hájek 7/5,6/2).

TK HORŠOVSKÝ TÝN A - HLOHOVČICE 3:0 (Rathousky-Mandík Petr 6/3,6/1, Šaloun-Majer Milan 6/3,6/0, Rathousky, Lukášek-Mandík Petr, Mandík Karel 7/5,4/6,6/2).

Tabulka 1. třída po 1. kole (v tomto kole je team SK ŠUMAVA DOMAŽLICE A bez hry):

1. TJ SPARTAK KLENČÍ p/Č 2

2. TK HORŠOVSKÝ TÝN A 2

3. KDYNĚ B 2

4. KOLOVEČ 1

5. HLOHOVČICE 1

6. LOOSERS 1

7. SK ŠUMAVA DOMAŽLICE A 0

Konečné tabulky domažlického Davis cupu 2022

1. kolo DC 2023, 6. a 7. května 2023

2. třída: MIMOV - HOLÝŠOV D 4:1 (Hrdina-Bogner 6/2,6/0, Vrána-Gutter 6/2,6/0, Hrdina,Vrána-Bogner,Dvorský 6/1,6/4, Hrdina-Gutter 6/0,6/0, Vrána-Bogner 5/7,2/6).

POBĚŽOVICE - HOLÝŠOV B 0:3 (Ledvina-Koucký 2/6,3/6, Kuneš-Lampa J. 1/6,0/6, Ledvina,Kuneš-Zdychynec,Tiefenbach 3/6,1/6).

HOLÝŠOV C - ŠUMAVA C 4:1 (Vrba Marek-Gallo 6/3,6/4, Hána-Veselý 6/1,6/2, Vrba Tomáš,Hána-Gallo,Han 7/5,5/7,3/6, Tiefenbach Otto st.-Beneš 6/3,6/0, 4. singl scr. Šumava C).

Tabulka 2. třída po 1. kole (v tomto kole je team Staňkov bez hry):

1. MIMOV 2

2. HOLÝŠOV C 2

3. HOLÝŠOV B 2

4. HOLÝŠOV D 1

5. ŠUMAVA C 1

6. POBĚŽOVICE 1

7. STAŇKOV 0

Vítězem druhé třídy Davis Cupu Domažlicka se stala Kdyně B

Autor: Jiří Vencel