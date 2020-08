Ač o vstupenku mezi elitu bojovali až do posledního možného dne různí atleti domažlických oddílů, tak jediným šťastlivcem byl nakonec středotraťař Šimon Ekl hájící barvy AC Domažlice.

Čtyřiadvacetiletý svěřenec trenéra Michala Nováka se na Mistrovství České republiky kvalifikoval se třináctým. nejlepším sezonním maximem na trati 800 metrů a věděl, že jeho jediná šance na premiérový postup mezi vysněnou finálovou osmičku bude zřejmě přes rychlý čas v rozběhu. Že postup bude těžká písemka, se dozvěděl v pátek večer při odprezentování všech závodníků, protože do prvního rozběhu mu byl mimo jiných kvalitních borců přiřazen Jakub Davidík ze Stříbra a také letošní česká jednička a favorit na titul Filip Šnejdr ze Slavie Praha. Postupový klíč na republikových šampionátech je takový, že ze tří rozběhů postupují do osmičlenného finále první dva z každého rozběhu a následně dva borci s nejlepšími časy na dalších místech.

„Ihned jsem kontaktoval ostatní kluky z mého rozběhu, že jedině po spolupráci z něj můžeme jít čtyři do finále. Postupu do finále jsem obětoval veškeré úsilí už od počátku přípravy, kdy jsem vynechal i halovou sezonu, abych měl pořádný základ a mohl to tady ´doma´ prodat, “ odtajnil předzávodní rozpoložení a taktiku mladý atlet z Plískova u Rokycan, již několik let reprezentující domažlický oddíl.

Je vidět, že v letošní specifické sezoně atleti drží pospolu, protože hned na několika mítincích byl zajištěn vodič anebo se závodníci sami domluvili a pokoušeli se o rychlé časy. A jak se aktéři běhu na 800 metrů domluvili, tak udělali. V sobotu za to Ekl vzal a rozjel tempo pro prvních 350 metrů, pak ho na čele vystřídal pardubický Kalous a vedoucí dvojice probíhala do závěrečného okruhu v čase 55,29 sekundy. Ekl se následně propadl za favority Šnejdra s Davidíkem a o postupové místo sváděl souboj s Hájkem z Nového Města nad Metují. Že si výborně rozložil síly, ukázal na posledních padesáti metrech, kde zrychlil a za vedoucí dvojicí finišoval v čase 1:53,21 min. To znamenalo jeho letošní sezonní maximum a hlavně velkou naději na vysněné finále. Takzvaná ´čekačka´ na zbylé rozběhy byla hodně napínavá, protože v druhém rozběhu se rozhodně netaktizovalo a běželo hodně svižně a i v závěrečném rozběhu finišoval třetí borec v čase 1:53,51 min., což mu vyneslo postup. Ale hlavně prvním postupujícím na čas byl domažlický Ekl.

„Splněný sen. Bylo to napínavé, ale dík patří klukům, že jsme se domluvili a běželi rychle. Přišlo plno místních fanoušků a rodina, což bylo hodně slyšet a znát. V Plzni atletikou žijí a celý víkend panovala skvělá atmosféra, byl to tady kotel. Mrzí mě, že mi ve finále již nejely nohy, ale jsou to obrovské zkušenosti, které věřím, že příště již zúročím. Snažil jsem se stoprocentně koncentrovat na výkon, ale to ´poprvé´ dělá hrozně moc. Příště se před finálovým dnem tolik emočně nevyšťavím a zaútočím na osobák,“ neskrýval nadšení z rozběhu a podělil se o zkušenost z velké bitvy Šimon Ekl.

Vývoj nedělního finále hodně ovlivnil skvělý výkon mladého supertalentu Jakuba Davidíka ze Stříbra, který již v úvodu vzal za tempo a celé pole běžců dotáhl až na metu 700 metrů po mezičasech na čtyřstovce 54 sec. a šestistovce 1:21,14 min. V závěrečném nervydrásajícím finiši nestačil nejmladší účastník medailových bojů pouze na vítězného Hodbodě (1:47,98 min.), stříbrného Vystrka (1:48,34 min.) a bronzového Šnejdra (1:48,59 min.). Ale za svůj sympatický výkon si vysloužil výborný osobní rekord 1:48,82 min. Výsledný čas pod hranicí 1:49 min. v osmnácti letech značí, že se od svěřence Alexandra Matulky ještě máme na co těšit.

Šimon Ekl se snažil držet elitních borců statečně a v konečném zúčtování uzavřel finálovou osmičku v sezonním maximu za výkon 1:53,14 min. Na osobní rekord mu scházelo pouhých 42 setin vteřiny.

Domažlická atletika zanechala v Plzni ještě další kvalitní stopy například v podobě bývalé závodnice AC Lenky Valešové (za svobodna Ledvinové), která v dresu domácí Škody vyhrála hod kladivem žen v nejlepším letošním českém výkonu a brala i bronzovou medaili ve vrhu koulí nebo třeba ekipy domažlického oštěpařského trenéra Davida Sekeráka, jmenovitě Judy, Kozače a premiantů na dospělém šampionátu Fary a Sičákové.

Další možností, kde lze vidět domažlické atlety v akci a nejen je, bude v neděli 16. srpna odpoledne již 55. ročník mítinku Chodská 1500 v Domažlicích na Městském stadionu Střelnice.