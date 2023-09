O víkendu odstartuje druhá liga basketbalistů a Jiskra Domažlice hostí České Budějovice a Benešov. Trenér Domažlic Josef Prettl, který převzal A tým od této sezony, si dal za cíl udržet se v soutěži. Mužstvo doplnili hráči z dorostu, což vychází ze snahy vedení klubu omladit kádr.

Na archivním snímku basketbalisté Domažlic (bílé dresy). | Foto: Jiří Pojar

"Vzhledem k tomu, že budeme mít velmi mladý tým, tak cíle nebudou nějak vysoké. Určitě budeme chtít udržet pro Domažlice druhou ligu, kterou hrajeme už dlouho. Přechod hráčů z mládežnických kategorií do mužů je velice těžký. Ti kluci ještě nemají zkušenosti s dospělým basketem a budou rovnou začínat ve druhé lize, takže těžko predikovat, co se může stát. Můj osobní smělý cíl je postup do play-off, ale reálný cíl je udržení druhé ligy," uvedl trenér Jiskry Domažlice Josef Prettl.

V Domažlicích zůstali zkušení a starší hráči jako Pavel Bauer, Jan Štípek, Jakub Tauer, Jakub Jiřinec nebo Martin Hrubý. Jan Blacký přislíbil, že vypomůže na některé zápasy. "Přicházejí mladí basketbalisté, které jsem vychovával od jejich osmi let. V minulé sezoně přešli z dorostu do áčka tři hráči - Lukáš Zvolánek, Matyáš Prettl a Ondra Petržík. Tento ligový ročník dostanou šanci kluci z ročníku 2006, což jsou Filip Záhoř, Jiří Paidar, Ondra Holý a Samuel Macht," vyjmenoval Prettl.

Kádr Jiskry zdobí tři (Záhoř, Petržík a Macht) basketbalisté, kteří prošli mládežnickými reprezentacemi.

"Sam Macht byl předloni nejlépe hodnoceným hráčem na mistrovství Evropy U16," upozornil trenér domažlické Jiskry.

V sobotu od 18 hodin hraje Jiskra v městské sportovní hale s Tigers České Budějovice, v neděli od 10 hodin se na stejném místě střetne s Benešovem.

"Doma chceme vyhrávat. To je povinnost, protože venkovní zápasy jsou vždy těžké. Domácí prostředí v basketbale dělá hodně, takže chceme vyhrát oba zápasy. Pokud bychom nevyhráli ani jeden, byl bych zklamaný. Když vyhrajeme oba, bude to super.

