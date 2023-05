Jeden z nejlepších autokrosových závodníků v Česku i v Evropě pochází z Pasečnice na Domažlicku. Je jím 15letý Stanislav Brousek, který ještě chodí do deváté třídy základní školy. Mladý autokrosař je dvojnásobným mistrem republiky a bronzovým medailistou z mistrovství Evropy. Ve skvělých výkonech pokračuje i letos, protože předminulý víkend na závodě v Humpolci skončil druhý a o uplynulém víkendu v Nové Pace vyhrál.

Stanislav Brousek (druhý zprava). | Foto: archiv S. Brouska

"Poprvé jsem se stal mistrem republiky v roce 2018, a to v kategorii Racer Buggy 125. O dva roky později jsem se stal podruhé mistrem ČR, tentokrát v kategorii Racer Buggy 250, což je v autokrosu největší dětská kategorie. Jel jsem deset závodů, z toho šest republikových a všech deset jsem vyhrál. Minulý rok jsem byl třetí na mistrovství Evropy v kategorii Fia CrossCar Academy Trophy,“ vyjmenoval své největší dosavadní úspěchy Stanislav Brousek.

Závody jednotlivých kategorií tvoří sérii. „Každý závod se jede na jiné trati a v během roku jich je deset dvanáct. Podle umístění dostanu body, které se na konci sezony sečtou,“ přiblížil talentovaný autokrosař.

Na jaře tohoto roku dostal pozvánku od týmu LifeLive na tréninkový den. „Za úspěch, který jsem dokázal na mistrovství Evropy v roce 2022. Trénovali mě jezdec mistrovství světa rally (WRC) Thierry Neuville a dvojnásobný mistr Evropy v autokrosu David Meat. Naučili mě plno nových věcí, které se mi budou hodit při jakýchkoliv závodech,“ potěšilo Stanislava Brouska.

Tento rok učinil další významný krok, když přestoupil do kategorie Kartcross Mascom Cup, v níž by chtěl odjet celý seriál závodů. „Jde o nejvíc obsazenou kategorii v autokrosu, v níž jezdí okolo 25 závodníků. Hodně se mi v ní daří, protože na závodech v Humpolci jsem byl druhý a v Nové Pace jsem vyhrál. Tuto kategorii jezdí především čeští závodníci, občas i rakouští. Jde o kategorii od 13 let po dospělé a všechny věkové kategorie jezdí dohromady. Je to pro mě nová divize, takže se hlavně učím s novým vozem a mezi novými soupeři. Když se mně bude dál dařit, chtěl bych příští rok zkusit i mistrovství Evropy v kategorii CrossCar,“ řekl Stanislav Brousek.

Letos ho čeká ještě jedenáct závodů kategorie Kartcross Mascom Cup. „Z toho jeden závod vložený při mistrovství Evropy v Nové Pace, ale body se nám budou počítat do Mascom Cupu. V zahraničí budou dva závody při mistrovství Rakouska. Mascom Cup se mi líbí i proto, že je oproti jiným kategoriím v autokrosu finančně dostupný,“ dodal.

Stanislava Brouska autokros baví, ale někdy by chtěl zkusit rallye. „Protože to se mi hodně líbí,“ svěřil se.

Jeho cesta k závodění byla daná, protože Stanislavův tatínek jezdil offroad maratony a autokros, kde byl hodně úspěšný. Později ještě jezdil rallye. „Když mi byly tři roky, koupil mi otec malou buginu, ve které jsem jezdil jen po louce a hodně mě to bavilo. Později koupil větší a s ní jsem začal závodit v Domažlicích Chodský Čakan. Hned v prvním roce jsem obsadil první místo ve své divizi a stejně tomu bylo i ve druhé sezoně. Už jsem se ale neměl kam posunout, proto mi rodiče koupili profesionální buginu a začali jsme jezdit republikové závody. Hned první sezona pro mě byla úspěšná, skončil jsem na třetím místě. Druhý rok se mi podařilo získat titul mistra ČR pro rok 2018,“ popsal své začátky Stanislav Brousek.

„Za podporu bych chtěl poděkovat sponzorům – wpauto.cz a firmě Dotiko,“ dodal autokrosař z Pasečnice u Domažlic.

