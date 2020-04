Kvůli koronavirové pandemii byl však zrušen stejně jako dalších třináct turnajů spadajících pořadatelsky pod Šachový svaz Plzeňského kraje. Nejbližší akcí, která zatím nebyla pravomocně zrušena, je na polovinu května plánovaný krajský pohár mládeže do 16 let v Plzni.

Mladí šachisté ani jejich starší kolegové, kteří se také v současné době nemohou účastnit klasických zápolení, však nemusejí být úplně smutní. Poněkud archaickou alternativní podobu této hry korespondenčním způsobem přece již dávno nahradila stejně jako v několika jiných sportech varianta poplatná současné moderní době - hraní soutěží online na internetu.

V našem regionu právě probíhá Garde Korona Open, pořádaná kaznějovským šachovým klubem, v jejíž průběžné startovní listině se zatím 164 jmény najdeme i mladé domažlické borce Tomáše Dofka, Jáchyma Handlovského, Jiřího Jandu, Kryštofa Jankovce, Richarda Peštu, Adama Rudlofa, Jakuba Šrámka, Matěje Vondrovice a jednu dívku Denisu Dominikovou.

Celý turnaj se skládá z osmi jednotlivých hracích dnů, z nichž se do celkového pořadí započítává pět nejlepších výsledků. Za sebou má už polovinu kol (hraje se v lichých dnech od 15. do 29. dubna od 16.00 nebo 17.00 hodin), ale stále je možné se do něj ještě přihlásit hodinu před zahájením každé dvouhodinové ´arény´ nebo i v jejím průběhu (více informací na webu chess.com).