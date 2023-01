A mistrovství světa v Budapešti?

Na něm se moje účast bude odvíjet od toho, jak budu závodit. Ale určitě bych se na mistrovství světa chtěla dostat, protože minulý rok jsem se do Oregonu nedostala o jedno místo v rankingu (světový žebříček), takže letos bych to chtěla zvládnout. Pokud by se to nepovedlo na individuální závod, tak se určitě budeme snažit i se štafetou.

Minulou sezonu jste si vylepšila osobní rekordy v hale (52,64 s) i na dráze (52,20 s). Vidíte prostor pro další zlepšování?

Věřím, že ano. V tréninku jde forma pořád nahoru. Cítím, že jsem opět udělala velký kus práce, čemuž odpovídají časy v trénincích.

Dostanete se pod 52 vteřin?

V hale je to těžší. Tam je potřeba limit na Evropu 52,50 vteřiny. Byla bych ráda, pokud bych zaběhla standard, který jsem dosahovala venku, tedy okolo 52,50 sekundy. A venku už by to mohlo uletět (smích).

Trénujete za ta léta stále stejně?

Máme pořád stejný koncept, snažíme se dodržovat termín soustředění. Stále navyšujeme objem i intenzitu tréninků a v posilovně si trochu hrajeme s novými prvky. Takže do každé přípravy se snažíme dát nový nádech a něčím ji oživit, aby nebyla stereotypní.

Kdy budete mít první závod?

První čtyřstovku poběžím až na Czech Indoor Gala v Ostravě 2. února. Předtím ale tradičně poběžím přípravné závody na 200 a 300 metrů. Myslím si, že to bude na krajském přeboru a veřejných závodech. Další závody mám rozjednané, protože jsem měnila manažera, s nímž řešíme nějaké zahraniční závody.

Nelze zapomenout na mistrovství ČR, z něhož vám stále chybí zlatá medaile. Vyjde to konečně?

Přeju si to, ale znamenalo by to předběhnout naši nejlepší čtvrtkařku a největší favoritku (Lada Vondrová, pozn. aut.). Zadarmo jí to určitě nedám a budu usilovat o ten nejcennější kov, protože ho ještě nemám. Uvidíme, jak to dopadne.

V úterý světová atletika zveřejnila kritéria limitů pro olympiádu v Paříži 2024. Na čtyřstovku je to 50,95 vteřiny, nebo umístění ve světovém žebříčku. Láká vás olympiáda?

Stoprocentně. Je to jeden z mých životních cílů. Ale jsem nohama na zemi, protože limit 50,95 vteřiny je pro mě ještě hodně vzdálená meta. Takže pro mě bude ambicí probojovat se tam přes ranking. Ten limit ještě není v mých silách, nevidím se v těch časech.

Letos vám bude 30 let, takže vrcholová kariéra se blíží ke konci. Snažíte se užívat každou sezonu a závod?

Pro mě je výzvou minimálně olympiáda. Pokud mně vydrží zdraví, tak třeba ještě přetáhnu, nicméně alespoň do olympiády bych chtěla být v top formě.

