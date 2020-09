Krajské finále družstev v Plzni a republikový šampionát v Třinci. To byly dvě hlavní akce, kam mířilo veškeré úsilí žákovských kategorií domažlického atletického oddílu Mílaři.

Krajské finále družstev

V krajské metropoli se družstvo mladších žáků snažilo navázat na loňské skvělé třetí místo. Letos to bohužel na bednu neklaplo, ale zisk 55 bodů (stejně jako loni) stačil mezi krajskou elitou nakonec na páté místo. Sestavě šesti bodujících kraloval Jakub Křížek (20 b), před Radimem Švajnerem (13 b) a Borisem Pikalim (7 b).

Lepší vystoupení než na loňském finále předvedlo družstvo děvčat. To nebylo vůbec daleko od medailového umístění, právě naopak. V nervydrásajícím souboji o bronz se soupeřkami ze Stříbra prohrála nakonec pouze na základě umístění v jednotlivých disciplínách. V celkovém součtu obě družstva vybojovala 71 bodů. Do týmové kasy nejvíce přispěla Andrea Šleisová se 14 b, o dva body méně přidala Jana Kozáková a o pomyslnou bronzovou příčku v Mílařském kanadském bodování se podělily Zuzana Kubecová s Barborou Machálkovou (9 b).

Důkazem, že se na týmovém úspěchu podíleli všichni členové, je sedmadvacet osobních rekordů.

Atletům se tradičně dařilo na středních tratích, ale i ve sprintech a za zmínku stojí i premiérové překonání desetimetrové hranice (10,52 m) ve vrhu koulí v podání Radima Švajnera. Obrovský výkonnostní posun zaznamenal výškař Jakub Křížek, který se ze 142 cm zlepšil na 160 cm a jednoznačně vyhrál.

„Osobní rekordy, stabilní výkony v celoroční soutěži a výkony na hranici i za hranicí osobních maxim na finálovém kole jsou kvalitními ukazateli před další přípravou,“ je spokojený hlavní kouč mládeže Jiří Voják.

Mistrovství ČR

Pro Lucii Kubecovou a Štěpánku Märzovou byl v letošní prapodivné sezoně jednoznačným vrcholem republikový šampionát žáků v Třinci, které Slezsko hostilo o uplynulém víkendu. Kubecová v prvním rozběhu na 800 m bojovala až na cílovou šachovnici o postup, ale stejně jako loni na Olympiádě dětí a mládeže i českém šampionátu v Kolíně z toho bylo smolné první nepostupové místo. Osmistovkařka předvedla výkon 2:21,94 minuty, což v republikové konkurenci znamenalo deváté místo.

„Na finále určitě bylo, forma v létě gradovala, velká škoda. Další šanci budu mít příští rok v kategorii dorostenek,“ s trochou smutku v hlase říká mladá běžkyně.

„Druhou zástupkyní oddílu byla Märzová, která si vylepšila osobní rekord, což bylo jedním z cílů před dlouhou cestou na Slezsko. V sedmnáctičlenném poli v běhu na 1500 m překážek zaznamenala výkon 5:42,12 min., což stačilo na 12. místo. Vyrovnaný finiš, kde se závodnice od 9. do 14.místa vměstnaly do tří sekund, znamenal pro domažlickou žákyni osobní rekord o téměř tři vteřiny.

„Po hledání formy v úvodu sezony je deváté místo Lucky kvalitní výsledek, ale zároveň nás hodně mrzí již třetí těsný nepostup do finále za uplynulé dvě sezony. Znovu to o jedno místo nevyšlo. Štěpánka potěšila osobním rekordem a už nyní se těšíme a brzy zahájíme přípravu na sezonu, v níž holky přejdou do dorostenecké kategorie,˝ zhodnotil trenér Jiří Voják.

Ještě před novou přípravou budou ale na řadě krosové závody. Jejich osud je však s velkým otazníkem a až následující dny ukáží, co situace dovolí. Každopádně předvedené výkony mladých Mílařů ukázaly, že jsou připraveni i v období, kdy je situace ohledně závodů dost nejistá.