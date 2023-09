Atletický oddíl Mílaři Domažlice pořádá v sobotu 23. září 6. ročník Běhu Zelenovským údolím. Nedaleko Domažlic budou v Přírodním parku Zelenov závodit kategorie od nejmenších dětí po nejzkušenější veterány.

Michal Pergler (číslo 106) při Běhu Zelenovským údolím seriálu Běžec Chodska. | Foto: Miroslav Benda

Akce, která je zařazená do seriálů Běžec Chodska, Běžec Chodska Junior a Běžecký pohár mládeže Plzeňského kraje, si za poslední roky našla své příznivce a organizátoři se těší, že v sobotu přivítají na startu početné pole závodníků.

Závod od hájenky u silnice na Pasečnici startuje první kategorií v 10:30 hodin. Hlavní běh kategorií juniorů, žen a mužů má start ve 12:45.

Organizační štáb v čele s ředitelem závodu Vítězslavem Fronkem bude rád, když závodnici využijí přihlašovací formulář a přihlásí se do pátku 22. září 12:00 hodin na webu milaridomazlice.cz. Nejdelší trasu dlouhou 8100 metrů poběží muži, na ženy, juniory a veterány čeká 5200 metrů.

„V Zelenově nepůjde jen do body do jednotlivých seriálů, ale věříme, že nám bude přát počasí a najdou si k nám cestu rodiny s dětmi. Dorazte si užít zářijovou sobotu do krásného přírodního prostředí nedaleko Domažlice,“ zve za pořádající oddíl Vítězslav Fronk.