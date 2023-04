Věková kategorie U11 basketbalové Jiskry Domažlice zazářila a udělala si výborné jméno na mezinárodním turnaji Easter Cup v Klatovech. Družstvo kluků a čtyř děvčat získalo stříbrné medaile a domažlický Dominik Hána byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.

Družstvo Jiskry Domažlice U11. | Foto: Jindřich Schovanec

V kategorii U11 hrálo 12 družstev rozdělených do třech skupin. Jiskra vyhrála všechny tři zápasy skupiny (BC Benešov, BK Strakonice a Tus Traunreut), ve čtvrtfinále porazila družstvo HB Basket Praha, v semifinále Niners Chemnitz B a až ve finále ji zastavil slovinský tým AKK Branik z Mariboru.

"Druhé místo bylo pro nás překvapením, protože každoročně do Klatov jezdí kvalitní družstva ze zahraničí. Ty týmy si věří a do Klatov jezdí vyhrávat. Chemnitz, který jsme porazili v semifinále, každoročně sbírá první místa, ale my jsme ho vyřadili o jeden bod. Pak jsme bohužel prohráli ve finále se slovinským Mariborem. Nicméně v této nejmladší kategorii je druhé místo poměrně historický úspěch," řekl šéftrenér Jiskry Domažlice Josef Prettl, který současnou kategorii jedenáctiletých trénoval ještě v minulé sezoně v přípravce.

Současným trenérem domažlické jedenáctky je Vítězslav Pohanka.

Kategorie U11 je prvním ročníkem, který pravidelně hraje v Čechách soutěže. Mladší hrají zápasy turnajovou formou. "V krajském přeboru jsme se utkávali pouze s družstvy v Plzeňském a Karlovarském kraji. Takže mezinárodní turnaj Easter Cup v Klatovech byl pro nás srovnáním s jiným stylem basketbalu. Třeba Maribor ze začátku působil tak, že prohrajeme o hodně. Jeho basketbalisté byli rychlí a tvrdí, ale my jsme se tomu postupně přizpůsobili a nakonec jsme prohráli o bod. Myslím si, že to byl naprosto úžasný zápas a že děti i rodiče na to budou dlouho vzpomínat," uvedl Prettl.

"Jsem rád, že družstvo obstálo, protože tato kategorie U11 jede za čtrnáct dní na mistrovství republiky, kde bychom rádi navázali na tento úspěch a vybojovali nějakou medaili," dodal Josef Prettl.

V Klatovech hrálo 77 družstev ze šesti států v kategoriích U11 chlapci/dívky/mix, U12, U14 a U16 chlapců a a dívek.

Kromě týmového úspěchu vyzdvihl Josef Prettl i ten individuální v podobě ceny pro nejužitečnějšího hráče turnaje v kategorii U11 pro Dominika Hánu. "Dvanáct družstev v kategorii U11 reprezentovalo dvanáct až patnáct hráčů, takže Dominik byl ze zhruba 140 hráčů nejlepší, což je velký úspěch," potěšilo Josefa Prettla.

Výsledky:

Skupina: BK Jiskra Domažlice - BK Strakonice 74 : 14, BK Jiskra Domažlice - BC Benešov 43 : 32, Tus Traunreut - BK Jiskra Domažlice 8 : 38.

Čtvrtfinále: BK Jiskra Domažlice - HB Basket Praha 42 : 20.

Semifinále: BK Jiskra Domažlice - Niners Chemnitz B 36 : 35.

Finále: BK Jiskra Domažlice - AKK BRANIK Maribor 33 : 34.

