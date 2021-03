Až v polovině ledna se atleti dozvěděli, že alespoň v omezené míře proběhne halová sezona. Možnost trénovat a dokonce závodit face to face? Pro mnohé sporty v této složité době sci-fi, pro atlety naopak naděje, že vše bude jako dřív.

Ti nejlepší se tak sešli o třetím únorovém víkendu v Ostravě, kde proběhl tuzemský vrchol halové atletické sezony – republikový šampionát dospělých. Oba domažlické oddíly vyslaly do boje s elitou po jednom želízku.

Klub Mílaři Domažlice reprezentoval středotraťař Ondřej Váchal, AC Domažlice koulař Dominik Sládek. Na šampionáty se jezdí pro takzvané seasonbesty (nejlepší dosažený výkon v sezoně), personal besty (osobní rekord) a co nejlepší umístění – a to zástupci z našeho regionu bezezbytku splnili.

S ohledem na aktuální koronavirovou situaci proběhla dvoudenní atletická show za přísných hygienických opatření. Všichni závodníci, rozhodčí, pořadatelé, funkcionáři a další aktéři šampionátu se museli prokázat negativním testem ne starším 48 hodin na onemocnění Covid-19. Někteří také přijeli jen na ´otočku´, odzávodit svoji disciplínu a hned domů. Atleti ze vzdálenějších koutů republiky mohli v severomoravské metropoli využít ubytování v Clarion Congress Hotel. Toho využili i oba Domažličané kteří ale momentálně fungují převážně v hlavním městě Praze.

První den šampionátu (Dominik Sládek)

V odpoledním závodním bloku se představil dvaadvacetiletý koulař Dominik Sládek, který se na Mistrovství České republiky nominoval výkonem 15,05 metru. Ten předvedl dvanáct dní před ´republikou´ na mezinárodním mítinku Kladno Indoor 2021. V Ostravě v souboji deseti nejlepších koulařů zaznamenal tři úspěšné pokusy, ze šesti sérií vždycky ten sudý, a ten nejlepší 15,43 metru si schoval až na závěrečnou sérii. Znamenalo to pro reprezentanta AC Domažlice konečné šesté místo. Sládkův zápis vypadal následovně: 0 – 14,57 m – 0 – 15,14 m – 0 – 15,43 m.

„Byla to moje druhá účast na halovém Mistrovství České republiky dospělých a už podstatně vydařenější. Minule jsem se totiž nedostal ani do finále. I při absenci české jedničky Tomáše Staňka byla letošní startovní listina nabitá kvalitními koulaři a tak si umístění v Top 6 cením. Věřil jsem si na trošku lepší metry, ale podmínky tréninku nebyly ideální a zatím jsem se necítil ani rozzávoděný. Do léta je mým cílem zlepšit techniku a přiblížit se medailovým pozicím,“ hodnotil své vystoupení šestý nejlepší tuzemský koulař halové sezony 2021.

Sládek tak zmínil i problematiku současné přípravy a možnosti závodních příležitostí. Nakonec se do sektoru koulařů letos dostal celkem třikrát, o čemž se mnohým mohlo jen zdát.

Druhý den šampionátu (Ondřej Váchal)

Šanci za pačesy chytila i dráhová stálice oddílu Mílaři Domažlice Ondřej Váchal, který se už roky pokoušel proklouznout mezi nejlepší a zazávodit si s elitou na Mistrovství České republiky dospělých. A letos to konečně klaplo. Šest dní před závodem se u jeho přihlášky na 1500 metrů zobrazila modrá barva, která závodníka zařazuje do osudí jako náhradníka. Jeden ze startujících dal nakonec přednost boji na dvojnásobné trati, a tak se ve svých téměř 27 letech mohl Váchal těšit na premiérovou účast na šampionátu.

Vše bylo ale jisté až po pátečním negativním testu na onemocnění Covid-19. Třeba Sládek se testováním nijak nestresoval, jelikož se cítil dobře, co ale Váchal?

„Jelikož už jsem se testoval před mítinkem Czech Indoor Gala, tak už jsem to považoval za součást rozcvičení. Ke klusu, rozcvičení, rovinkám a úseku do tempa letos přibylo i šťourání do nosu,“ bral s úsměvem a nadhledem nepříjemnou proceduru zkušený závodník.

Mezi elitní dvanáctku startujících mílařů se nominoval na základě výkonu ze zmíněného Czech Indoor Gala a především zaběhnutého absolutního osobního maxima 4:02,58 minuty.

Královská středotraťařská trať na sedm a půl okruhu byla poslední individuální disciplínou ostravského šampionátu. Na nedělní start proti silnějším soupeřům a čerstvému národnímu rekordmanovi Filipu Sasínkovi se reprezentant Chodska hodně těšil. Sasínek vítězstvím v čase 3:46,15 min. potvrdil roli favorita a dokráčel si pro titul. To Váchal se zařadil na chvost a čekal na svou příležitost. Po 450 metrech se takticky zapracoval do skupiny bojující o 5.-11. místo a akceptoval tempo, které bylo rozběhnuto někam na výsledný čas 3:55 až 4:00 min. Držel se až do náběhu do posledních dvou okruhů a poté už bojoval hlavně s časomírou. Odměnou mu bylo to, že po čtyřech letech pokořil halový osobní rekord o 11 setin, a ten má nyní hodnotu 4:06,07 min.

Úspěšné vystoupení potvrdila vybojovaná Top 10.

„Taktika byla jasná. Viset tempo, kam to půjde. Dařilo se mi to někam do 1100 až 1200 metrů, tedy o okruh víc než třeba při Czech Indoor Gala. Byla to další fajn zkušenost startovat s těmi nejlepšími. Desáté místo v republice mi značí, že jsem na správné cestě. Hlavně vydržet zdráv a v létě už zaběhnout čas pod čtyři minuty. Škoda, že už letos nebude šance vyběhnout v hale. Věřil bych si, že bych ještě nějaké dvě nebo tři vteřiny mohl stlačit. I tak jsem rád, že jsem si vůbec letos mohl dvakrát zazávodit a zpestřit si přípravu na hlavní sezonu. Už po těch letech nebývám ani tolik nervózní, ale šampionát mě zase vrátil do zajetých kolejích, kdy zdravá nervozita posouvá člověka k lepším výkonům,“ zhodnotil své premiérové vystoupení na národním šampionátu dospělých Ondřej Váchal.

Váchal s lítostí zmínil i nemožnost svého dalšího startu, jelikož na závěrečném čtvrtém kole Halové atletické ligy startují borci, kteří letos zatím nedostali šanci. „To je ze strany reprezentačních trenérů, kteří vybírají startující, férové jednání. Nezbývá tedy než si přát, aby se v letní venkovní sezoně dostalo na všechny atlety, kteří se pilně připravují,“ řekl.

Republikový šampionát ukázal, že zástupci domažlické atletiky přípravu na letní sezonu berou vážně a když se naskytne příležitost závodit, tak jí rádi využijí.

Autor: Robert Babor, (ova)