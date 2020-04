Za volanty soutěžních vozů není, respektive do zastavení automobilových soutěží kvůli boji s pandemií koronaviru nebylo, vidět příliš jeho souputníků, začínajících s tímto sportem už v sedmdesátých letech. Domažlický matador Marcel Tuček se totiž ve světě rallye pravidelně pohybuje už od roku 1975.

V úterý 31. března oslavil životní šedesátku!

Začínal jako mechanik, poté jako spolujezdec a ve svých dvaceti letech poprvé usedl za volant soutěžního ´kupátka´ Škoda 110 R v týmu ASK Plzeň. Tři roky nato přesedlal na Škodu 120 LS a v posádkách s Václavem Tesařem a později Jiřím Hodkem či Alešem Pilným startoval v barvách Státního statku Domažlice. Od té doby jeho rukama prošlo nespočet závodních automobilů různých značek, vedle škodovek ještě deseti dalších (Citroën, Opel, Nissan, Peugeot, Subaru, Mitsubishi, Proton, Toyota, Audi a Mazda – pozn. aut.), se kterými zaznamenal spoustu úspěchu na domácích i zahraničních akcích.

Aktuálně ho stejně jako ostatní piloty svrbí ruce, protože se ruší plánované soutěže a on nemůže vyrazit do rychlostních zkoušek polykat kilometry za volantem Mitsubishi Lancer Evo IX na vedlejší sedačce s trhanovským Petrem Dufkem nebo nádherné Mazdy RX7 s navigující dcerou Terezou.

„Takovou situaci jsem za těch čtyřicet let ještě nezažil, aby se rušila jedna soutěž za druhou a možná i celá sezona. Byl sice jeden nešťastný rok, kdy se jich z důvodu těžkých havárií odjelo hodně málo, ale aby se to takhle zaseklo, to se nedá srovnat,“ stýská si zkušený jezdec s přezdívkou Létající Chod. „A jestli si někdo myslí, že se to po Velikonocích zase rozjede, tak to bohužel určitě ne. To nebude hned tak brzy. A ani potom to nebude hned jako dřív. Je to drahý sport a peněz nebude nazbyt. Lépe řečeno, budou potřeba na jiné důležitější věci,“ dodává.

Komplikace v otázce restartu rallyové sezony vidí i v případě přeložení neodjetých soutěží na jiný pozdější termín. „Povolovací řízení na využití silnic pro rallye počítají jen s konkrétními termíny a jejich vyřízení pro všechny rychlostní zkoušky je náročné a trvá spoustu času,“ realisticky uvádí další argument.

Celkově ale chmurám nepropadá a budoucnost rallye i svoje pokračování v nich vidí optimisticky. „Život nekončí, musí se jet dál a lidi potřebují zábavu i v podobě automobilových závodů. Uvidíme, jak se k tomu všemu postaví Autoklub. Jednoduché to nebude. Společnost si moc zvykla na blahobyt a teď přichází vystřízlivění. Nebyl čas na rodinu, člověk se jenom pořád za něčím hnal. To nemohlo trvat věčně, a pokud se z toho poučíme, tak se opět dokážeme vrátit k věcem, které máme rádi. Já to rozhodně nebalím a zase se na závody vrátím. Musím se dotáhnout na Frantu Markvarta, který odjel přes padesát závodních sezon (smích). A chci ještě na erzetách prohnat ty mladý kluky, takže do důchodu v žádném případě neodcházím,“ uzavírá Marcel Tuček.