N. Město na Moravě – Jak to v lednu rozbalila, tak pokračuje i v únoru. Řeč je o lyžařce Kateřině Razýmové, která zářila i na uplynulém republikovém šampionátu v běhu na lyžích dorostu a dospělých, který hostil dobře známý areál v Novém Městě na Moravě. Z Chodska ale nebyla proti tuzemské konkurenci sama. V juniorské kategorii statečně bojovala i její sestra Barbora Beroušková a mezi muži Luděk Šeller. Všichni hájící barvy oddílu Sport Club Plzeň. Celkem z Vysočina Areny přivezli čtyři medaile. Hned o tři z nich se postarala Kateřina Razýmová, mezi sprintery stříbro vybojoval Luděk Šeller.

STŘÍBRNÉ SPRINTY

Bitvy o cenné kovy odstartovaly páteční sprinty klasickou technikou. Jednalo se o propršený začátek mistrovství. Zároveň ale lyžařům ze západu Čech pršelo i štěstí, když Kateřina Razýmová vybojovala stříbro za Petrou Hynčicovou, s kterou sváděla ve finálové jízdě nelítostný boj Zlato ji uniklo o pouhých 8 desetin sekundy. Podobně vyrovnaný byl po rozjížďkách a vyřazovacích bojích i závěrečný úprk o medaile mezi muži. Tam i Luděk Šeller nestačil na jediného soupeře, a to favorita Michala Nováka. Borec z Chodova za ním zaostal o pouhé dvě vteřiny a mohl se radovat jako Razýmová ze stříbrného vstupu do šampionátu. Cesta juniorky Barbory Berouškové skončila v semifinále.

VOLNĚ PRO ZLATO

Sobotní den byl na Vysočině ve znamení soutěží na distancích volnou technikou. Zde již Kateřina potvrdila roli favoritky, kde 5 kilometrů zvládla v čase 12:24 minut a o 28 sekund oplatila den starou porážku Hynčicové.

Desátá mezi juniorkami skončila Beroušková, když na trati strávila zhruba o dvě a pul minuty déle než její starší sestra. Z českých závodnic skončila sedmá, protože závod zpestřily i kvalitní soupeřky z Estonska, které se vměstnaly do elitní desítky.

Dvojnásobnou porci kilometrů naordinovali organizátoři mužům a juniorům, což byla výzva i pro Šellera, který holduje hlavně sprintům. Všemi mezičasy projížděl na 7. a 8. místem, což vyústilo v konečnou osmou pozici ve výsledném čase 27:30 minut.

NEDĚLNÍ TŘEŠNIČKA

O tečku za šampionátem se postaral nedělní program s hromadným startem. Závodilo se klasickou technikou a ženy s juniorkami běžely třikrát 3,3 km dlouhý okruh.

Zde ukázala Kateřina asi to nejlepší z celého víkendu, když zvítězila v čase 31:12 minut a Hynčicové nadělila přes 90 sekund. Radost kromě svého výkonu mohla mít i z výsledku sestry Barbory. Ta totiž mezi juniorkami doběhla na sedmé pozici, nepočítaje tři závodnice z Estonka, brala by pomyslnou bramboru. Do závěrečného závodu již Šeller nenastoupil.

Nikde jinde v ČR by v tento termín nebylo možno šampionát těchto rozměrů uskutečnit, proto je třeba vyzdvihnout i práci pořadatelů, kteří po celý víkend zajistili hladký průběh akce.

„Podmínky byly dobré, v noci pršelo a ráno to asi bylo ledovaté, takže to bylo znova projeté rolbou. V rámci možností pořadatelé udělali maximum a byly to pěkné závody. Snažila jsem se to pojmout jako jakýkoliv jiný závod, takže jsem se od začátku do konce snažila jet naplno a jsem ráda, že jsem vyhrála,“ byla spokojená se svým výkonem v nedělní klasice Razýmová.

Slova chvály putují i k Šellerovi a Berouškové. Jediný mužský zástupce z Chodska drží standard zisku medaile ve sprintu, Razýmová vládne distančním závodům a Beroušková se postupně zlepšuje a přibližuje špičce.

Je třeba věřit, že se lyžařům bude dařit i v druhé polovině sezony, kde hlavní náplní budou zastávky Českého poháru, Světového poháru a Opa Cupu. Až do konce března jsou na programu závody z těchto sérii.

Úspěchy lyžařů z Domažlicka mohou být motivací i pro další talenty, kteří zde jistě vyrůstají. Jen toho sněhu by mohlo být znatelně více, aby bylo možno adekvátně potrénovat.