Do Chodova se sjelo 103 běžců. V dětských kategoriích hráli tradičně prim zástupci domažlických oddílů Mílaři a AC, stupně vítězů neunikly ani domácímu LK Tatranu Chodov. Třeba v předžačkách byla nejrychlejší Ema Brunclíková z Chodova před oddílovou kolegyní Natálií Náserovou.

V běhu na 1100m u mladších žákyň naprosto dominoval oddíl Mílaři Domažlice, kde ostrý souboj o vítězství nakonec vyzněl o dvě vteřiny lépe pro Elišku Schweinerovou před Danielou Beranovou, triumvirát Mílařek dokonala Klára Homolková. Stejně úspěšní byli Mílaři i u staršího žactva, kde se členky oddílu seřadily v cíli takto – Jana Kozáková, Denisa Šimsová a Agáta Skalová. V mladším žactvu si zase medaile vybojovali borci AC Domažlice.

Tu nejcennější získal Adam Soukup, stříbrnou Daniel Anderle a radost z bronzu měl Tomáš Řeboun. Na o trochu delších tratích a v mládežnických kategoriích se již projevila síla lyžařských oddílů. Ze Sport Clubu byl vítěz starších žáků Adam Hubený, mladších dorostenců Jakub Pyšný i vítězka mladších dorostenek Magdaléna Legátová.

Po všech bězích dětí přišla na řadu bitva žen na čtyřech kilometrech, které ovládla účastnice olympiády z roku 2018 Kateřina Razýmová. Na trati strávila 17 minut a 40 sekund, o zhruba dvě minuty později cílovala její o devět let mladší sestra Barbora Beroušková, bronzem pak zkompletovala sportclubácké pódium Adéla Nováková. Mezi ženami nad 35 let si s náročnou tratí plnou lesních výběhů a nebezpečných seběhů nejrychleji poradila Anna Fronková z Mílařů Domažlice v čase 21:23 min.

V hlavní kategorii muži do 40 let si doběhl pro triumf Martin Kočandrle v čase 28:48 min. Vyrovnaná byla bitva o stříbro, kde nakonec více sil v závěru měl český reprezentant v běhu na lyžích Miroslav Rypl z Churáňova – čas v cíli 29:29, jen o jedenáct vteřin zpět finišoval Ondřej Teska za Lesy ČR. V kategorii nad 40 let se z vítězství radoval Pavel Majer z Domažlic s časem 21:36 min., mezi muži nad 50 let vyhrál Petr Holl z pořádajícího Chodova (25:00 min.) a v kategorii muži nad 60 let také skoro domácí Oldřich Kovařík v čase 23:43 min.

Běh Koutem

Vzhledem k velké kumulaci závodů byla tentokrát účast běžců menší, i tak si do Kouta našlo cestu na 148 rychlonožek, z toho 98 se pralo o medaile a body do seriálu v dětských kategoriích. Zde u dětí se radovali borci z okolních vesnic a i domácí koutské hvězdy. Třeba dívky narozené v roce 2014 ovládla Nela Hůttová, u starších dětí už podobně jako v Chodově dominovaly oddíly Mílaři a AC Domažlice.

Velice zajímavý byl souboj na tříkilometrové trati v podání žen. Jana Vojáková (Mílaři Domažlice) vybojovala putovní pohár v čase 12:06 min., o 11 vteřin za ní doběhla její oddílová kolegyně Anna Fronková, která ale kralovala v kategorii žen nad 45 let. Na celkovém pátém místě, ale ve věkové sortě 35-44 let první příčku uzmula Zdeňka Lebová z Postřekova – 12:45 min.

Vcelku kvalitní časy na náročné pětikilometrové trati předvedli zástupci starších veteránských kategorií. Ivan David ze Stříbra se konečně letos dostal na Chodsko a časem 19:19 min. ovládl muže nad 50 let, o kategorii níže na vítězství z Chodova navázal Pavel Majer, když na trati strávil jen o šest sekund déle než David. Druhý letošní triumf mezi muži nad 60 let zapsal Václav Dufek, reprezentující Velosport Domažlice. Pět kol běžel za 26:28 min.

Memoriál Matěje Mauera

Druhý tzv. „lyžařský“ kros během měsíce září měli na starosti tentokrát Sněhaři Domažlice. Jednalo se o 44. ročník Memoriálu Matěje Mauera, pořádaného v Caparticích. Mílaři Domažlice vybojovali od žactva po dorost devět medailí, AC Domažlice čtyři. Mezi staršími žáky byl i vítěz ze zahraničí. Alexander Buschek z Furth im Waldu si nejrychleji poradil s trasou 2 km.

Vyrovnaná bitva se odehrála mezi ženami, kde tentokrát vyhrála lyžařka Barbora Beroušková ze Sport Clubu Plzeň v čase 24:09 min., bývalá reprezentantka v běhu do vrchu Jana Vojáková na ni v cíli ztratila pouhých osm vteřin. To v kategorii žen nad 35 let dalším vítězstvím neohroženě putuje za celkovým triumfem Anna Fronková. Mezi muži se na dvouokruhovém závodě radovali především lyžaři.

Bratři Šimurdové opanovali kategorii mužů nad 40 a nad 50 let. Čtyřicátníky vyhrál Martin Šimurda z Fischer Ski Club Šumava. V kategorii padesát+ se radoval Richard Šimurda z USK CS Plzeň. Na tříokruhové trati byl v kategorii mladých první Martin Kočandrle, který tak navázal na kros z Chodova. Tratí prolétl borec ze Sport Clubu Plzeň v čase 28:42 min. Karel Fait z AGP Domažlice zvládl dva okruhy nejrychleji ze všech běžců nad 60 let.

Seriál nezastavuje a běžce z Chodska další bitva o body do seriálu Běžec Chodska Junior a Hrbáček Běžec Chodska čeká již tuto sobotu. Dostaveníčko si dají v Zelenově u Domažlic, kde oddíl Mílaři Domažlice pořádá 4. ročník Běhu Zelenovským údolím. Kromě tradičních kategorií se závod běží i v rámci Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje. Přihlásit se je možné na webových stránkách www.bezecchodska.cz, akce začíná prvním startem v 10:30 hodin v sobotu 25. září.