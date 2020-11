Sportovní akce jsou teď kvůli šíření koronaviru zmrazeny, pojďme se ale ještě ohlédnout za jednou z posledních akcí, která se před touto temnou dobou stihla uskutečnit a na které uspěla řada sportovců z našeho regionu.

Řeč je o populárním Běhu klatovskou Hůrkou, který se konal už podeváté.

Pravda, akci doprovázela celá řada přísných opatření. Takových, aby běh splňoval veškeré požadavky a někdy i zmatečná nařízení Vlády ČR a v říjnu ještě ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Se vším si ale pořadatelé z Atletiky Klatovy a Plzeňského krajského atletického svazu poradili na jedničku a jedna z posledních běžeckých akcí na západě Čech před dobou dalšího sportovního temna sklidila úspěch.

Závod, který byl součástí okresního seriálu běhů mimo dráhu a Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje, si nenechalo ujít ani 34 mládežnických reprezentantů z domažlického oddílu, a také šest mužů a tři ženy.

Za deštivého podzimního počasí podali jeho reprezentanti výborné výkony a přivezli neskutečných třináct umístění na stupních vítězů.

Medailový třpyt na hrudích Chodů a Chodek měl ve čtyřech případech zlatou barvu. Třikrát zásluhou atletů AC Domažlice a jedním prvenstvím se blýskl i jejich klubový konkurent z okresního města Mílaři Domažlice.

Konkrétně v mládežnických bitvách na trati nenašli přemožitele v nejmladší kategorii dívek Kateřina Šilhánková a v mladší přípravce chlapců Adam Soukup, oba z AC Domažlice, a Mílařka Štěpánka Märzová mezi staršími žákyněmi.

Ke čtvrtému zlatu z klatovského závodu pro Domažličany se dostaneme později…

Zbylých devíti medailí dosáhli také závodníci mládežnického věku.

O čtyři stříbrné ´placky´ se zasloužili stejným poměrem 3:1 opět reprezentanti obou domažlických oddílů AC a Mílaři. V dresu ´ácéčka´ si tento cenný kov na krk pověsili v nejmladších přípravkách Gabriela Fajtová s Patrikem Čechem a dorostenka Kateřina Šebestová. Mílařské stříbro do sbírky připojila mladší žákyně Andrea Šleisová.

Nejvíce, pět, medailí putovalo na náš okres bronzových. Mezi nejmladšími běžci do 5 let ji ukořistil holýšovský Zdeněk Lukáš, ve chlapecké starší přípravce ji vybojoval pocinovický Matěj Fridrich, v barvách Mílařů se z ní radovala mladší žákyně Jana Kozáková a dvěma bronzy do početné medailové kolekce AC Domažlice přispěly v nejmladších dívkách Julie Šilhánková a o kategorii výše Dorota Wagnerová. Ale i všichni ostatní mládežničtí běžci a běžkyně z domažlického okresu podali vynikající výkony.

Bez ohledu na vypsané kategorie se stal mezi dospělými nejrychlejším mužem celého závodu další Chod, jedenadvacetiletý Lukáš Krýsl z AC Domažlice. Na druhém místě skončil nestárnoucí Jiří Přibík z Triatlonu Klatovy (ročník 1950) a třetí příčku obsadil Ondřej Teska z Bezděkova. Ženám vládla Eva Slavíková (Kerteam), druhá do cíle doběhla Melanie Carpentier z AK Škoda Plzeň a třetí nejrychlejší ženou se stala třináctiletá velmi talentovaná Vendula Haladová z pořádající Atletiky Klatovy.

A ještě jeden primát putoval na náš okres. Nejstarším závodníkem celého běžeckého klání se totiž stal známý František März z Koutu na Šumavě (ročník 1943). Ženou pak Helena Jelínková (ročník 1963).

„Zveme všechny na příští rok, kdy se 9. října – doufejme již za lepších sportovně společenských podmínek – uskuteční jubilejní 10. ročník Běhu klatovskou Hůrkou. Vítězům tohoto jubilejního ročníku budou na místě vytesány mramorové busty,“ prozradil na svých internetových stránkách pořádající klatovský atletický klub tahák, kterým chce na start populárního běhu opět přilákat co nejvíce účastníků.

Dočkáme se tedy po letošních skvělých výkonech v roce 2021 mramorového ztvárnění některého běžce či běžkyně z Domažlicka?

Chlapci nejmladší od 5 let níže (7 účastníků):

1. Ondřej Kleisner (Klatovy), 2. Petr Šturm (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín), 3. Zdeněk Lukáš (Holýšov)… 5. Jan Matyáš (Holýšov)…

Dívky nejmladší od 5 let níže (5 účastnic):

1. Kateřina Šilhánková (AC Domažlice), 2. Klára Sajnerová (AK Škoda Plzeň), 3. Julie Šilhánková (AC Domažlice)…

Chlapci přípravka nejmladší 6 až 7 let (5 účastníků):

1. Václav Němeček (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín; 53,7 sec.), 2. Patrik Čech (AC Domažlice; 58,5 sec.), 3. Štěpán Pitel (Atletika Klatovy; 1:00,0 min.)…

Dívky přípravka nejmladší 6 až 7 let (10 účastnic):

1. Eliška Anna Milfait (Dukla Praha; 51,4 sec.), 2. Gabriela Fajtová (55,9 sec.), 3. Dorota Wagnerová (56,5 sec.), 4. Magdaléna Šilhánková (1:00,7 min.) … 6. Kateřina Šilhánková (všechny AC Domažlice; 1:03,8 min.)

Chlapci přípravka mladší 8 až 9 let (12 účastníků):

1. Adam Soukup (AC Domažlice; 3:03,1 min.), 2. Lukáš Kydlíček (ŠAK Přeštice; 3:04,1 min.), 3. Rostislav Pernica (LBK Železná Ruda; 3:12,9 min.)… 5. David Steidl (AC Domažlice; 3:34,3 min.)… 7. Jakub Schweiner (Mílaři Domažlice; 3:37,7 min.)…

Dívky přípravka mladší 8 až 9 let (29 účastnic):

1. Kateřina Svobodová (3:16,9 min.), 2. Viktorie Špetová (obě AK Škoda Plzeň; 3:20,0 min.), 3. Karolína Klepačová (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín; 3:26,2 min.)… 5. Michaela Lukášová (Mílaři Domažlice; 3:31,0 min.)… 8. Simona Cihlářová (AC Domažlice; 3:37,6 min.)… 15. Julie Kozáková (3:48,3 min.)… 17. Kristýna Brožová (obě Mílaři Domažlice; 3:50,5 min.)…

Chlapci přípravka starší 10 až 11 let (16 účastníků):

1. Jiří Jogl (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín; 4:27 min.), 2. Michal Kydlíček (ŠAK Přeštice; 4:35 min.), 3. Matěj Fridrich (Pocinovice; 4:36 min.)… 9. Mikuláš Fajt (AC Domažlice; 4:57 min.), 10. Tobiáš Bouberle (Mílaři Domažlice; 5:01 min.), 11. Tomáš Řeboun (AC Domažlice; 5:03 min.)…

Dívky přípravka starší 10 až 11 let (11 účastnic):

1. Sofie Hettlerová (AK Škoda Plzeň; 4:23 min.), 2. Ema Jámborová (Adrien Elixir Elite Team; 4:32 min.), 3. Ema Nováková (AK Škoda Plzeň; 4:36 min.), 4. Eliška Schweinerová (Mílaři Domažlice; 4:46 min.)…

Žáci mladší 12 až 13 let (9 účastníků):

1. Tomáš Kraus (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín; 7:46 min.), 2. Ondřej Špiroch (TJ Baník Stříbro; 8:12 min), 3. Jan Kuchař (Atletika Klatovy; 8:44 min.)… 5. Václav Bouberle 9:19 min.), 6. Oliver Pikali (oba Mílaři Domažlice; 9:26 min.), 7. Šimon Flek (9:58 min.), 8. Lukáš Řeboun (oba AC Domažlice; 9:59 min.)…

Žačky mladší 12 až 13 let (11 účastnic):

1. Lucie Pernicová (LBK Železná Ruda; 8:23 min.), 2. Andrea Šleisová (8:40 min.), 3. Jana Kozáková (8:43 min.)… 6. Zuzana Kubecová (9:33 min.), 7. Agáta Skalová (všechny Mílaři Domažlice; 9:44 min.)…

Žáci starší 14 až 15 let (9 účastníků):

1. Michal Pergler (7:27 min.), 2. Jiří Špiroch (oba TJ Baník Stříbro; 7:34 min.), 3. Viktor Komas (AC Falcon Rokycany; 7:56 min.)… 5. Matěj Roman (Mílaři Domažlice; 8:47 min.)…

Žačky starší 14 až 15 let (13 účastnic):

1. Štěpánka Märzová (Mílaři Domažlice; 8:40 min.), 2. Tereza Burlová (TJ Baník Stříbro; 8:40 min.), 3. Nela Procházková (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín; 8:47 min.)…

Dorostenci 16 až 17 let (5 účastníků):

1. Daniel Hrabák (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín; 13:47 min.), 2. Vojtěch Chroust (Atletika Klatovy; 14:21 min.), 3. Radek Hrubý (AK Škoda Plzeň; 14:44 min.)… 5. Šimon Matějovic (Mílaři Domažlice; 16:37 min.).

Dorostenky 16 až 17 let (7 účastnic):

1. Nikola Vimmerová (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín; 8:23 min.), 2. Kateřina Šebestová (AC Domažlice; 9:23 min.), 3. Kateřina Ivasienková (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín; 9:27 min.), 4. Alžběta Krumlová (9:28 min.), 5. Veronika Maříková (9:50 min.), 6. Jana Popovská (všechny Mílaři Domažlice; 10:58 min.)…

Muži celkově (50 účastníků):

1. Lukáš Krýsl (AC Domažlice; 18:39 min.), 2. Ondřej Teska (Bezděkov; 18:50 min.), 3. Šimon Pavlásek (Fischer Ski klub Šumava Vimperk; 18:56 min.)… 28. Štěpán Rottenborn (AC Domažlice; 23:09 min.), 29. Tomáš Peteřík (Hujerojc; 23:19 min.) … 32. Zdeněk Forster (AC Domažlice; 23:45 min.), 33. Hynek Jelínek (Volejbal Domažlice; 23:50 min.) … 50. František März (Sokol Kout na Šumavě; 31:39 min.).

Ženy celkově (18 účastnic):

1. Eva Slavíková (Kerteam ČR; 23:17 min.), 2. Melanie Carpentier (AK Škoda Plzeň; 23:55 min.), 3. Vendula Haladová (Atletika Klatovy; 24:22 min.), 4. Hana Hanzlíková (25:03 min.) … 7. Michaela Lyer (obě Eaglovice Team Orlovice; 25:50 min.) … 15. Libuše Tichá (Brnířov; 33:32 min.)…