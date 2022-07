Na začátku prázdnin pak začaly celostátní turnaje jednotlivců, kterých místní pořadatelé během léta uspořádají sedm pro všechny věkové kategorie (od MINI až po dorost, a to jak pro chlapce, tak i dívky).

Hned o prvním červencovém víkendu se konal již 59. ročník Memoriálu R. Schafera staršího žactva, kterého se zúčastnilo 11 chlapců a 14 dívek. Celkovým vítězem dvouhry se stal mezi chlapci T. Novák (Lokomotiva Plzeň), který ve finále přehrál D. Podlipského (LTC Sušice) po setech 6:4 a 6:2. Mezi dívkami se radovala V. Benáčková (TC ESO Praha), která ve finále zvítězila nad první nasazenou A. Hessovou (TK Cheb) 6:1 a 6:1. Ve čtyřhře se nejvíce dařilo dvojicím Podlipský/Kužílek (LTC Sušice/TK Škoda Plzeň), respektive Benáčková/Cajthamlová (ESO Praha/Slavia Plzeň).

Starší žákyně Hlavatá vyhrála tenisový okresní přebor dorostenek

Z domácích zástupců postoupili do 2. kola dvouhry Tomáš Pivoňka a Filip Procházka, mezi dívkami se pak ve dvouhře nejvíce dařilo Jolaně Hlavaté, která postoupila do semifinále a jen těsně jí unikl postup do finále. Ve čtyřhře se J. Hlavatá probojovala společně se svou spoluhráčkou A. Hessovou z Chebu až do finále. Mezi chlapci skončila dvojice A.Pivoňka/F. Procházka v semifinále.

O týden později proběhl také turnaj mladšího žactva O pohár předsedy I, kterého se tentokrát zúčastnilo 10 chlapců a 8 děvčat. Domažlické barvy nejlépe hájil T. Podestát, který se stal celkovým vítězem ve dvouhře a společně s Janem Sedláčkem (TK Rokycany) ovládli i soutěž čtyřhry. Dařilo se i Tomáši Pivoňkovi, který se probojoval do semifinále dvouhry a finále čtyřhry.

Dvouhru dívek vyhrála A. Cajthamlová ze Slavie Plzeň, která ve finále jasně zvítězila poměrem 6:0 a 6:0 nad klubovou spoluhráčkou E. Jezberovou. Společně pak obě dívky vyhrály i čtyřhru. Z domažlických žákyň dosáhla největšího úspěchu Andrea Dillingaová, která ve dvouhře postoupila do semifinále. Smolně naopak skončil turnaj pro další domažlickou naději Niki Červenou, která po velikém boji nakonec neprošla přes první kolo.

Mladým okresním tenistům kralovali Hlavatá, Procházková, Volfík a Jung

