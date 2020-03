„I když se dá říci, že my jsme na sezonu připraveni, ať už se rozběhne v jakémkoliv období,“ neskuhrá člen klubového výboru, ředitel a rozhodčí několika z pořádaných domažlických turnajů a hlavní motor již rozběhnuté a po třech pokračováních přerušené série pro amatéry Dotiko tenis tour Hynek Šindelář. „Máme hotové soupisky našich družstev, organizační stránku soutěží a turnajů i další administrativní záležitosti a tenistům v podstatě stačí nazout boty, vzít do ruky raketu a jít na to,“ dodává.

Domažlický klub sice kvůli opatřením vlády už nestihl uspořádat březnovou valnou hromadu, ale v jejím termínu se výbor telekonferenčně sešel a projednal nejdůležitější záležitosti nové sezony.

„Zásadní je samozřejmě to, kdy se bude moci začít. LTC má v plánu v tomto roce opět uspořádat desítku oficiálních turnajů různých úrovní pro děti, mládež a dospělé. Je v podstatě jasné, že padly dubnové termíny okresních přeborů mladších a starších žáků a dorostu. Ty by se mohly odehrát někdy později. Ale další termíny, které jsme předložili západočeskému tenisovému svazu, jsou nejdříve až v červenci, a to je ještě možné stihnout. Uvidíme, jak rychle se život ve společnosti dokáže vrátit k relativně normálnímu fungování,“ říká Hynek Šindelář.

Nejistota panuje i kolem tradičního a oblíbeného tenisového tábora Týden s tenisem, který se má konat na kurtech LTC na domažlické Střelnici ve dvou bězích 13. až 17. července a 10. až 14. srpna. „Je ještě předčasné mluvit o jeho zrušení, takže přihlášky svých ratolestí můžou zájemci posílat na můj telefon 604 829 945. Dozví se ode mne i jakékoliv další informace o akci. Zatím budeme doufat, že už se v avizovaných termínech bude moci tábor konat a pokud ne, tak to budeme řešit operativně,“ přidává hlavní organizátor Týdne s tenisem a tenisový trenér Petr Bufka.

Termíny plánovaných turnajů na kurtech LTC Domažlice v roce 2020:

okresní přebor mladšího žactva - 18.-19. dubna 2020

okresní přebor dorostu - 18.-19. dubna 2020

okresní přebor staršího žactva - 25.-26. dubna 2020

turnaj minitenisu - 11.-12. července 2020

turnaj babytenisu - 12. července 2020

turnaj mladšího žactva - 1.-3. srpna 2020

turnaj babytenisu - 8.-9. srpna 2020

turnaj staršího žactva - 22.-24. srpna 2020

turnaj dorostu - 29.-31. srpna 2020

turnaj mužů - 12.-15. září 2020