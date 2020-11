Snad žádný seriál v této disciplíně se letos neodejel v kompletní podobě a doslova černou sezonu zažil i populární Chodský čakan v Domažlicích.

„Z původně plánovaného osmidílného seriálu jsme odjeli pouze tři kompletní závody,“ se smutkem v hlase konstatuje ředitel tohoto oblíbeného mezinárodního klání Jiří Stieber. „Čtvrtý s rekordní účastí musel být bohužel předčasně ukončen kvůli vážné nehodě, kdy závodní vůz srazil pořadatele.“

Co s tím? Nebyla odjeta ani polovina závodů, do konce kalendářního roku už se nic nepojede, a tak se pořadatelé z Motorsportklubu AMK Domažlice rozhodují pro nestandardní řešení, aby mohlo dojít k vyhlášení celkových vítězů jednotlivých tříd. „Letošní body se závodníkům propojí do příští sezony. Buď do té letošní ještě započítáme první závod z příštího roku nebo naopak připočtením letošních bodů k celé příští sezoně vytvoříme jakýsi dvojročník,“ plánuje kompromis Jiří Stieber.