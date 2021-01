Ale, bohužel, sportovním akcím nebylo v roce 2020 přáno. Několik akcí se přesunulo na podzimní část sezony a jiné se zrušily úplně.

Na vyhlašovacím galavečeru koncem roku 2019 se řešilo i to, že by tento ´mladší bratr´ slavnějšího Běžce Chodska expandoval i do zahraničí. Je ale asi všem jasné, že se plánovaný závod v nedalekém bavorském Schönsee vloni neuskutečnil…

Na druhou stranu se podařilo zařadit žákovské kategorie do předprogramu mezinárodního mítinku Hvězdné Házení v Domažlicích, který se letos konal netradičně uprostřed léta. To bylo pro mládež a jejich trenéry vůbec první letošní setkání na Chodsku a premiérový boj o body do seriálu. Naopak v září se závodilo v anglickém fotbalovém stylu středa-sobota-středa a v obvyklých termínech se uskutečnily jen Podčerchovský kros v Chodově a Memoriál Matěje Mauera v Caparticích. Mezi tyto poctivé ´lyžařské´ krosy se vklínil přeložený Běh Koutem, který je za normální situace označován za jarní vrchol okresní termínovky. Říjnové dostaveníčko v Babylonských lesích bylo posledním závodním výstřelem v seriálu Junior Běžec Chodska. Mládežníci přišli o Bělskou pětku, Běh osvobození na Dílech a Běh Škarmanem.

Organizační štáb v čele s Vítězslavem Fronkem a Jiřím Vojákem z oddílu Mílaři Domažlice ale nechce mladé naděje ochudit o slavnostní vyhlášení, protože na těch předchozích v Klenčí pod Čerchovem a v Postřekově byla účast pozvaných téměř stoprocentní.

„Počátkem tohoto roku bychom určitě rádi ocenili tři nejlepší v každé kategorii. Organizátoři ani děti za koronakrizi nemohou a přišlo nám nefér neocenit ty, kteří se seriálu pravidelně a úspěšně účastnili. Budeme reagovat na vládní rozhodnutí, ceremoniál bude skromnější, ale i nadále věřím v jeho realizaci,“ slibuje nějakou důstojnou formu ukončení letošního ročníku Vítězslav Fronk starší.

I on oceňuje všechny organizátory závodů, kteří se snažili držet chod seriálu v přijatelné formě. Muselo se zasáhnout i do pravidel, protože se z plánovaných osmi akcí uskutečnilo jen pět soutěží. Pro závěrečné hodnocení tak místo původní podmínky absolvovat alespoň tři závody, stačilo letos odběhnout dva závody. Velkou roli mnohdy ve vyrovnaném konečném zúčtování hrály účastnické body bez ohledu na umístění. Letos tedy místo nutných pěti startů stačilo běžet třikrát a už se závodníkovi dvojnásobily účastnické body. Až to situace dovolí, tak budou ve všech kategoriích vyhlášeni tři nejlepší mladí běžci a běžkyně.

Není žádným překvapením, že se o tituly a většinu pódiových umístění ve vypsaných kategoriích podělili reprezentanti dvou domažlických běžeckých klubů AC a Mílaři, které se dlouhodobě úspěšně věnují výchově běžeckých talentů. Pro AC vybojovali prvenství nejmladší ´přípravkáři´ – Simona Cihlářová a Adam Soukup v mladších a Tomáš Řeboun ve starší. Zbylých sedm primátů putovalo k Mílařům zásluhou sesterského dua Evy a Lucie Kubecových (třetí sestra Zuzana byla ve své kategorii druhá – pozn. aut.), Andrey Šleisové, Veroniky Maříkové, Václava Bouberleho, Alberta Skaly a Šimona Matějovice. Na pomyslnou ´bednu´ kromě borců ze zmíněných domažlických oddílů dosáhli jen mladší žák Filip Doubek z Otova, starší žákyně Tereza Burlová z Baníku Stříbro a v dorostenecké kategorii Jana Popovská ze Kdyně s Vojtěchem Deckerem v barvách Sport Clubu Plzeň.

A kdo se tedy může v jednotlivých kategoriích za rok 2020 těšit na ocenění?

Přípravka mladší dívky (rok narození 2011-12):

1. Simona Cihlářová (AC Domažlice) 53 bodů, 2. Julie Kozáková (Mílaři Domažlice) 35 b, 3. Nela Petrásková (AC Domažlice) 29 b.

Přípravka mladší kluci (2011-12):

1. Adam Soukup (AC Domažlice) 64 b, 2. David Steidl (AC Domažlice) 48 b, 3. Jakub Schweiner (Mílaři Domažlice) 29 b.

Přípravka starší dívky (2009-10):

1. Eva Kubecová 60 b, 2. Eliška Schweinerová 51 b, 3. Denisa Šimsová 44 b (všechny Mílaři Domažlice).

Přípravka starší kluci (2009-10):

1. Tomáš Řeboun (AC Domažlice) 50 b, 2. Daniel Andrle (AC Domažlice) 46 b, 3. Tobiáš Bouberle (Mílaři Domažlice) 37 b.

Mladší žákyně (2007-08):

1. Andrea Šleisová 61 b, 2. Zuzana Kubecová 39 b, 3. Tereza Hůrková 35 b (všechny Mílaři Domažlice).

Mladší žáci (2007-08):

1. Václav Bouberle (Mílaři Domažlice) 43 b, 2. Filip Doubek (Otov) 43 b, 3. Lukáš Řeboun (AC Domažlice) 33 b.

Starší žákyně (2005-06):

1. Lucie Kubecová (Mílaři Domažlice) 55 b, 2. Štěpánka Märzová (Mílaři Domažlice) 33 b, 3. Tereza Burlová (TJ Baník Stříbro) 30 b.

Starší žáci (2005-06):

1. Albert Skala 48 b, 2.Matěj Roman 37 b, 3. Štěpán Holomoj 35 b (všichni Mílaři Domažlice).

Dorostenky (2003-04):

1. Veronika Maříková (Mílaři Domažlice) 25 b, 2. Anna Rašková (AC Domažlice) 23 b, 3. Jana Popovská (Kdyně) 19 b

Dorostenci (2003-04):

1. Šimon Matějovic (Mílaři Domažlice) 43 b, 2. Vojtěch Decker (Sport Club Plzeň) 30 b, 3. Lukáš Zvolánek (Mrákov) 27 b.

Optimistickou zprávou je, že zkorigované podmínky nakonec byly splněny ve všech kategoriích a tak se hned třicet běžeckých nadějí může těšit na ocenění a chvilku slávy. Kdy se tak stane? To ukáže až čas. Každopádně organizátoři seriálu jsou i tak rádi, že loňský ročník proběhl alespoň v redukované podobě. Nadcházející sezona snad nepřinese tolik výkyvů, opatření a změn.