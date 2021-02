Trenér a předseda oddílu Mílaři Domažlice Jiří Královec oslavil 16. února sedmdesáté narozeniny. Bývalý vynikající běžec na dráze i v krosu se v současné době věnuje mládeži a dospělým v domažlickém oddílu. V mládí se specializoval především na střední tratě a byl pověstný svým drtivým závěrem.

Jiří Královec při Běhu Koutem ze seriálu Běžec Chodska. | Foto: Archiv Ondřeje Váchala.

Během své bohaté sportovní kariéry získal několik cenných kovů z republikových závodů, ale neztratil se ani v mezinárodní konkurenci. Jako trenér I. třídy se specializací na běhy vychoval spoustu vynikajících závodníků, kteří reprezentovali Českou republiku na vrcholových akcích typu Mezistátních utkání, Mistrovství Evropy či světa na dráze, v krosu nebo v bězích do vrchu. Královec prošel řadou oddílů (Sparta Praha, Jiskra Domažlice, Mílaři Domažlice, AC Domažlice atd.), trénoval a závodil s vynikajícími běžci a i jeho zásluhou je Domažlicko už roky označováno za vytrvaleckou baštu. Nyní se věnuje především borcům běhající střední a dlouhé tratě a v oddíle pomáhá s rozvojem a nárůstem členů v dětských kategoriích. Jako masér a doprovod reprezentantů se každý rok účastní mezinárodních akcí v bězích do vrchu. Sám stále aktivně startuje v závodech populárního běžeckého seriálu Běžec Chodska, najít ho můžete i ve výsledkových listinách přespolních běhů pořádaných mimo náš okres. Rád vyrazí poměřit síly i za sousedy do Německa a to nejen v rámci běžeckých závodů, ale i na lyžích. Vynikající fyzický fond totiž „prodává“ i na dlouhých lyžařských bězích. Ve veteránských kategoriích obsazuje pravidelně přední příčky v jednotlivých závodech, ale i v dlouhodobějších pohárech.