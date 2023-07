Kladivářka AC Domažlice Simona Kuboušková získala během dvou týdnů druhou medaili z atletického mistrovství ČR. Po stříbru z juniorského šampionátu zazářila na víkendovém domácím mistrovství do 22 let v Ostravě, odkud si přivezla bronzovou medaili.

Simona Kuboušková na archivním snímku z mistrovství ČR žactva 2019 v Ostravě. | Foto: Jiří Kottas

Reprezentantka AC Domažlice hodila nejdál ve třetím pokusu - 54,28 metru. Už prvním hodem 54,03 metru se dostala na třetí místo, na němž vydržela do konce závodu. Devatenáctiletá Kuboušková vybojovala svoji první medaili na MČR do 22 let.

