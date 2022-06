I přes zranění v jarní části sezony se dokázala dát do kupy Lucie Kubecová, která se postavila na start běhu na 800 metrů. V sobotním rozběhu si z prvního místa pohlídala postup do nedělního finále. V něm už se na nic nečekalo a šlo do plných. Kubecová si už podruhé letos vylepšila venkovní osobní rekord a cílem proběhla v čase 2:15,72 min. Ale hlavně na druhém místě. O jednu pozici tak vylepšila umístění z halového MČR. Za rok v juniorkách útok na stupně nejvyšší? A další bonus? Lucie Kubecová se tímto výkonem kvalifikovala na mezistátní utkání dorostenek do Székesfehérváru.