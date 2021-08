Aktuálně platná protiepidemická opatření dovolí, aby v sobotu do šumavských kopců vyrazily znovu stovky cyklistů. Navíc proběhne i slavnostní vyhlášení vítězů a po závodu večerní párty.

„Podmínkou účasti je platný negativní antigenní, případně PCR test, potvrzení o očkování nebo o prodělání nemoci covid-19. Antigenní testy lze navíc absolvovat ještě v zázemí závodu během páteční a sobotní prezentace,“ vzkázali na facebooku akce organizátoři. A předpokládají, že kromě masy amatérských bikerů a bikerek se do boje o prestižní korunu Krále Šumavy pustí i profesionálové z české maratonské špičky.

Vybírat je možné znovu ze čtyř tras – 105, 70, 45 a 22 km. Přihlásit se na některou z tratí Krále lze už jen s příplatkem v místě prezentace (fotbalové hřiště Luby u Klatov, místo cíle). A to v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 9.00 hodin.

Bikeři tradičně odstartují z klatovského náměstí. Na nejdelší, 105 km dlouhou trať už v 7.30 hodin, v 9.00 začnou závody na 70 a 22 km a v 10.00 vyjedou cyklisté na trasu 45 km.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Jsou povinni dodržovat pravidla maratonu, pokyny pořadatelů a obecně platné právní předpisy se zvláštním důrazem na zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Povinná je rovněž správně upevněná přilba po celou dobu závodu. Pořadatelé navíc doporučují lékařskou prohlídku a úrazové pojištění pro den závodu. Loni putovaly nejcennější královské tituly z nejdelší trati do Německa, když vítězství v cíli slavili Matthias Alberti (čas 4:41:53,1 hod.) a mezi ženami Sarah Reinersová (6:06:02,8).