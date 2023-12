Co oddíl čeká příští rok? Markéta Hojdová by se chtěla dostat do reprezentace, aby mohla jet na juniorské mistrovství světa a Evropy.

Jak jste na tom se základnou?

Na podzim jsme nabírali. Máme základnu okolo třiceti dětí.

Neobáváte se odchodu Markéty Hojdové do jiného klubu?

Pokud si o ni řekne nějaké sportovní centrum v Praze, tak na to budeme krátcí. Pokud chcete uspět ve světě, tak ten sport si postup výš už vyžaduje. Úspěch Markéty by byl pro klub skvělý, ale nebyla by první, kdo by odešel. Ona studuje druhým rokem v Praze, ale závodí za Horšovský Týn.

Trénujete i v zimě?

Ano. Trénujeme celou zimu, jezdí se do domažlického bazénu a chodíme do tělocvičny. V klubovně máme posilovnu a zaobíráme se teorií.

Jaké máte podmínky pro trénování na vodě?

Za vodou pořád jezdíme po republice i po světě, protože potřebujeme jezdit na kanálech.

Na podzim jste převzali novou loděnici…

Město nám postavilo novou loděnici. Předtím jsme byli s loděmi v kontejneru (hořký smích). Teď máme loděnici se šatnou, společenskou místností a posilovnou.