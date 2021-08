A měl co slavit. Biker z Trhanova na Domažlicku se totiž na stupně vítězů mezi muži protlačil v národní sérii poprvé. „Je to pro mě v poháru první bedna, takže můžu být spokojený,“ radoval se 25letý závodník.

O to víc, že v závěru musel Kobes třetí místo ještě hájit před dotírajícím Janem Škarnitzlem z týmu Cyklostar Trek Pirelli. „Někdy v polovině závodu jsem si sice vytvořil menší náskok, ale Škarna mě pak ještě sjel. Bylo to hodně vyrovnané, ale v technice po chybě spadl, a to rozhodlo. I trať mi sedla, bylo to hodně na výkon,“ komentoval pro web mtbs.cz svůj výkon Kobes.

Škarnitzlovi nakonec na bronzovou příčku scházely čtyři vteřiny. Závod v Hlinsku absolvoval i někdejší mistr světa a olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, který dojel třináctý.