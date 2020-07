Ve druhém podniku letošního českého šampionátu Kartcross Mascom Cup 2020, který se jel v rámci mezinárodních závodů na známé trati v Poříčí nad Sázavou, dokázal Sláva Ducháček celkově zvítězit a Jiří Götz viděl šachovnicový prapor v cíli jako šestý.

V součtu s prvním závodem v Sosnové to pro Ducháčka mezi doposud dvaatřiceti bodujícími jezdci znamená průběžné druhé místo v šampionátu se ziskem 89 bodů o pouhé dva bodíky za obhájcem titulu a vítězem úvodního klání Petrem Doležalem. Jiří Götz má na svém kontě 67 bodů a aktuálně mu v šampionátu patří celková pátá příčka.

V Sosnové na úvod sezony se sešlo celkem sedmnáct jezdců, když Čechy a Matiju Rakovce ze Slovinska doplnili i tři Rakušané. Sláva Ducháček dojel třetí, přestože skoro celý finálový závod vedl. „Sosnovskou trať mám rád, je hodně rychlá. Jezdil jsem na ní rallycross i rally. Startoval jsem s novým kartem. Byl jsem překvapený z vyhraných měřených tréninků. První rozjížďku jsem byl třetí, druhé dvě jsem vyhrál a semifinále také. Tím mi do finále vyšla první řada, respektive druhé místo na startu. Ten mi vyšel skvěle, v první levé zatáčce jsem byl ve vedení. Petr Doležel byl těsně za mnou, několikrát to zkoušel, ale na předjetí to nebylo. V posledním kole ale některý z jezdců vymetl louži u trati a já v rychlém nájezdu z maximální rychlosti nestačil auto dostatečně zabrzdit, lehce jsem vyjel mimo optimální stopu, kde byla další blátivá kaluž a ta mě už ´sežrala´. Tím mě Petr s Ondrou Hartychem předjeli. Zpočátku jsem na sebe byl trošku naštvaný, nakonec však převládla spokojenost, že jsem se ještě vešel na bednu a hlavně si krásně a čistě zazávodil,“ popsal trochu smolný průběh finálové jízdy kdyňský pilot.

Že by si Ducháček zasloužil vyhrát už v Sosnové, potvrzují i slova Petra Doležala: „Před první zatáčkou jsem byl až čtvrtý, ale podařilo se mi vybojovat druhou pozici za Slávou. Ten letěl kupředu a auto mu jelo. Snažil jsem se vymyslet útok, a když už jsem byl vedle Slávy, stál tam zrovna balík gum. Musel jsem se stáhnout a smířit se s druhou pozicí, na kterou se chtěl samozřejmě dostat i Ondra Hartych. V posledním kole jsme najížděli do zadní zatáčky, která byla najednou mokrá, protože některý z jezdců rozjel kaluže. Naštěstí jsem vodu zaregistroval a téměř jako jediný nevyletěl z trati. Díky této situaci mi spadlo vítězství do klína a cílovou vlajku jsem protnul s Ondrou v závěsu. Byly to moc hezké závody, ale trať byla až nesmyslně rychlá a velmi náročná na techniku.“

Jiří Götz s kartem Yamaha R6 dokončil v Sosnové finálovou jízdu na šestém místě a stejnou pozici zopakoval i v Poříčí nad Sázavou, kde se na start v této autokrosové disciplíně postavilo 30 závodníků.