Soutěžní ročník, který začal na podzim loňského roku, se však stále ještě nepodařilo dokončit a podle slov hlavního pořadatele Petra Jandy je už jisté, že o medaile a poháry se bude bojovat ještě v lednu příštího roku.

Alespoň se již tento týden podařilo odvetnými zápasy zkompletovat celkové pořadí od pátého do posledního třináctého místa.

O 5. místo:

Oba duely o konečné páté místo se jako jediné stihly odehrát na začátku října ještě před podzimním sportovním koronavirovým stop stavem. V obou zvítězili loni až jedenáctí hráči No/Hair 3:0 nad Pivoňkami, které si polepšily o jedno místo, když v předchozí sezoně skončily sedmé.

No/Hair – Pivoňky 3:0 (1486:1307) a 3:0 (1449:1393)

O 7. místo:

Po nejtěsnějším možném vítězství v úvodním duelu, kdy oba týmy dosáhly stejného náhozu 1423 kuželek a o druhém bodu tak musel rozhodnout rozstřel, se v odvetě vloni devátý BC Průsmyk s obhájcem osmého místa Elitexem vůbec nepáral a hladce vyhrál 3:0. Ve vítězném celku se odveta vydařila hlavně oběma hráčkám - matce a dceři Šmejkalovým.

BC Průsmyk – Elitex 2:1 (1423:1423)

Odveta: BC Průsmyk – Elitex 3:0 (1507:1346) Šmejkalová ml. 316, Šmejkalová st. 315, Kubalík 301, Mráz 301, Tauer 274 – Fedor 298, J. Ryneš 286, Gondek 265, Smejkal 260, Mužík 237.

O 9. místo:

Soupeři o konečné deváté místo si proti sobě ani nezahráli… K prvnímu zápasu totiž hráči Pohody nedorazili, tým Welpro tak zvítězil 3:0 o naházených 1276 kuželek, a tak v odvetě už by bylo zvrácení výsledku nereálné. „Pohoda po prvním zápase, kdy popletla datum a nepřijela, odvetu vzdala. Tak Welpro vyhrálo kontumačně,“ stručně to komentuje organizátor KBL Petr Janda. Bowlingáři týmu Welpro si tak oproti loňsku polepšili o pět příček, Pohoda o dvě.

Welpro – Pohoda 3:0 (1276:0) a 3:0 (kontumačně)

O 11. místo:

O jedenáctou příčku se utkal vloni desátý ČD Team s posledními šestnáctými Hasiči, a tak byl favorit letošního dvouzápasu zcela jasný. První souboj také skončil podle očekávání jeho hladkou výhrou 3:0. Jenže v aktuální odvetě se outsider nedal a dokonce těsně vyhrál 2:1 o patnáct kuželek. Na 11. místě ČD Teamu to však již nic nezměnilo.

ČD Team – Hasiči 3:0 (1389:1272)

Odveta: ČD Team – Hasiči 1:2 (1289:1304) Jánská 325, Bencze 268, Saro 251, Buršík 226, Vondraš 219 – Klička 284, Šus 264, Jan Böhm 253, Odvody 252, Váchal 251.

Konečnou třináctou příčku v sezoně 2019/20 si na své konto připsal po základní části jedenáctý tým PS Jitřenka. „Využili možnosti do bojů o konečné umístění nenastoupit, ale s tím, že budou hodnoceni jen za základní část a celkově skončí poslední. Mužstva v základní části za nimi se tak posunula do bojů o vyšší konečnou pozici,“ upřesňuje Janda.

Do konce letošního kalendářního roku se už soutěžní utkání KBL konat nebudou. „Odvety zápasů o první a třetí místo budou až v lednu. Do konce roku se to už nedá dohromady. Bohužel, v tomto zmatku něco dlouhodobě plánovat je nemožné. Když to půjde, tak se v lednu začne hrát rovnou také nová sezona,“ uvádí Petr Janda s tím, že systém nového ročníku by byl přizpůsoben tomu, aby se stihl dohrát nejpozději do prosince 2021.

Aktuální sezona se totiž protáhla do tří kalendářních let…

Celkové pořadí sezony 2019/20:

1. místo: MIX TEAM nebo FERDAS

2. místo: MIX TEAM nebo FERDAS

3. místo: KDYNIUM nebo BOULAŘI

4. místo: KDYNIUM nebo BOULAŘI

5. místo: NO/HAIR

6. místo: PIVOŇKY

7. místo: BC PRŮSMYK

8. místo: ELITEX

9. místo: WELPRO

10. místo: POHODA

11. místo: ČD TEAM

12. místo: HASIČI

13. místo: PS JITŘENKA

Karolína Baborová