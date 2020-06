Tuto tajenku vyřeší dnes večer přímý souboj v posledním kole nadstavbové části mezi druhými Ježíšovo dětmi a třetími Postradatelnými.

„Věřím, že se nebude opakovat loňský rok, kdy jsme také suverénně vyhráli základní a nadstavbovou část a ve finále jsme pak hladce prohráli,“ připomíná rok starou zkušenost kapitán B.S.P. Robert Babor. Tehdy je v rozhodujícím duelu celé sezony zaskočili bowlingáři APM Automotive v čele s nejlepším hráčem ligy Martinem Pejčochem a radovali se z titulu. „Alespoň, že vítězství získal tým, který jsem před spoustou let spoluzakládal a s nynějšími spoluhráči z B.S.P. Marianem Havlovicem a Mírou Kestem jsme v jeho barvách oslavili několik titulů ve Kdyňské bowlingové lize a jeden před čtyřmi lety i právě v domažlické soutěži,“ dodává Babor.

Základní část letošního ročníku však B.S.P. nevyhrál. To se překvapivě podařilo nováčkovi Dejsi catering. Ten však v sedmikolové nadstavbě nejlepších osmi týmů soutěže totálně pohořel a po úvodní výhře nad Puntíky 5:2 už dalších pět zápasů v řadě prohrál. V posledním kole nadstavby navíc musí hájit aktuálně šesté místo o dva body právě před Puntíky, aby nakonec nespadl na sedmou příčku a v sobotu ho nečekal duel jen o celkové 7. – 8. místo… „Nevím, jak je to možné. Asi nováčkovská daň… Hrajeme čím dál tím hůře, také se nám z různých důvodů dost proměňuje sestava, ale pokusíme se ještě zabojovat v posledním utkání nadstavby o co nejlepší výchozí pozici pro boj o konečné umístění,“ dumá před utkáním s osmým K+D kapitán mužstva Michal Černý. Ani na okamžik si nepřipouští variantu, že při maximální možné prohře 0:7 může jeho tým skončit v nadstavbě dokonce poslední. „Ale naopak při vysoké výhře a souhře ostatních nepravděpodobných výsledků můžeme ještě bojovat i o bronz,“ dodává se smíchem.

Magnetem sedmého kola nadstavby je však bez diskuze dnešní souboj Ješíšovo dětí a Postradatelných o druhé místo a tím i post vyzyvatele B.S.P. ve finálovém duelu. Ježíšovo děti mají na soupeře náskok dvou bodů a při systému rozdělování sedmi bodů v utkání jim stačí k uhájení jejich postavení i prohra 3:4. Postradatelní také dobře vědí, že oni k přeskočení rivalů potřebují vyhrát minimálně 5:2. Otázkou je, který z těchto dvou celků se lépe oklepal z porážek v minulém kole, kdy ´Ježíšové´ padli s B.S.P. 1:6 a Postradatelní s obhájcem titulu APM 2:5…

„To musíme uhrát. Věříme si a do finále chceme,“ netají optimismus Václav Podskalský z Ješíšovo dětí. „Nic nevzdáváme. Sice jsme si to v minulém kole zkomplikovali, ale budeme bojovat. Když zamakáme, tak vyhrát 5:2 je v našich silách,“ naopak burcuje z tábora konkurentů Jan Holinka.

Pořadí před posledním kolem nadstavbové části: 1. B.S.P. 39 bodů (nához 23031 kuželek), 2. Ježíšovo děti 29 (21690), 3. Postradatelní 27 (21694), 4. APM 24 (21438), 5. Dobrý ročník 22 (22101), 6. Dej si catering 21 (21541), 7. Puntíci 19 (21204), 8. K+D 15 (20438).

Utkání sedmého kola nadstavby: Dobrý ročník – B.S.P., Ježíšovo děti – Postradatelní, K+D – Dejsi catering, APM Automotive – Puntíci.

Utkání o konečná umístění jsou na programu v sobotu 27. června.

Ve skupině o 9. až 14. místo se v tomto týdnu odehrají už utkání o konečné umístění.

o 9. místo: BC Space Pigs – J.F.F.

o 11. místo: Mix – Pětka,

o 13. místo: Dřeváci – Dotiko

Karolína Baborová