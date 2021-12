Faschingbauer hrával za mládežnické výběry Škody Plzeň, jeden zápas odehrál za druholigové Klatovy a dvě sezony strávil v německém Weidenu. Nyní je kapitánem A mužstva hokejových Domažlic, které hrají krajskou ligu Plzeňského a Karlovarského kraje. Před dvěma týdny si připsal sedm kanadských bodů (2+5) v utkání proti Chebu B. „Soupeř přijel v oslabené sestavě, protože hrál jeho A tým. Takže bych neřekl, že v tomto případě bylo těžké udělat sedm kanadských bodů. Nikdy to není snadné, ale teď to bylo snazší. Předvedli jsme hezký hokej i akce a všechny góly byl zasloužené,“ řekl Jakub Faschingbauer.

Domažlice podle něj neusilují o postup do druhé ligy. Klub totiž nevychovává takové talenty, kteří by se uplatnili ve třetí nejvyšší soutěži. „Navíc ze současného kádru by na druhou ligu mělo tak pět šest lidí. Moje vyhlídky jako kapitána a člověka, který se o áčko stará, je udržet A tým pro naše odchovance. Myslím si, že krajský přebor Plzeňského a Karlovarského kraje je dostačující,“ tvrdil absolvent Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Jako vysokoškolský student hrál za plzeňské Akademiky. „Vzpomínám na ně jen v tom nejlepším. Byla to neskutečná šance hrát super hokej na dobré úrovni a k tomu studovat. Všem klukům z domažlické juniorky bych chtěl doporučit, ať jdou na vysokou školu a hrají za Akademiky a zároveň ještě hrají krajský přebor,“ uvedl Faschingbauer s tím, že díky tomu, že plzeňští Akademici jsou propojení s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni a hradecká farmacie také patří pod UK, směl hrát za plzeňské Akademiky.

Po dostudování se zapojil do rodinného podniku dvou lékáren v Domažlicích.

„V hokeji už výš nemířím. Kariéru chci dohrát v Domažlicích. Přeju si, aby po mém boku vyrostli další dobří hokejisté, kteří to po mně převezmou. Týmovou ambicí je jednou vyhrát krajský přebor. Osobním cílem je každý rok podávat co nejlepší výkony, být příkladným kapitánem a snažit se být co nejlepší a nejužitečnější pro tým,“ přeje si hokejista, který se narodil v německém Furth im Waldu.

„Rodiče mi jednou vyprávěli, že pro mamku jako Němku byl výhodnější porod v Německu. Tím, že mamka měla německé občanství a já jsem se tam narodil, tak mám dvojí občanství,“ vysvětlil Jakub Faschingbauer.

Osmadvacetiletý hokejista zavzpomínal na sezonu 2011/12, kdy dva zápasy odehrál za Minot Minotauros ze Severoamerické hokejové ligy (NAHL). „Dá se říct, že to byla druhá nejvyšší americká juniorská liga. Ve čtvrtém ročníku na Sportovním gymnáziu v Plzni jsem přerušil studium. Úroveň soutěže byla výš, než jsem byl zvyklý, takže jsem ne úplně na to měl. Postihlo mě i zranění zad, doteď mám neurčité bolesti zad,“ uvedl hokejista z atletické rodiny.

Faschingbauerův dědeček Pavel, který zemřel letos v březnu, se stal sedmkrát mistrem ČSSR v krosu a běhu na pět kilometrů. Strýc Pavel získal třiadvacetkrát mistrovský titul ČR v bězích od pěti kilometrů do maratonu.