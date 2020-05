V podniku Mistrovství České republiky tehdy dojeli se Škodou Favorit na 29. místě. Za volantem stejného vozu tehdejší kategorie A5 debutoval o dva roky později na téměř domácí Rally Šumava Mogul se zkušeným černíkovským spolujezdcem Václavem Pritzlem a bylo z toho 43. místo celkově a osmé ve třídě. Nutno podotknout, že v tom roce se ´Šumava´ jela i jako závod mistrovství Evropy a německého šampionátu, takže se jednalo o skok rovnou mezi opravdovou soutěžáckou elitu. Od té doby absolvoval meclovský rallyový pilot Karel Trněný 274 soutěží v Česku i v zahraničí a osm jich absolutně vyhrál.

Na svém kontě má i účast s kamionem v pouštním maratonu Rally Dakar a v posledních letech se stále více a stále úspěšněji věnuje i jiné motoristické disciplíně, závodům do vrchu. A právě v ´kopcích´ se stal v loňské sezoně mistrem Evropy!

Co dělá špičkový jezdec v době, kdy se nic nejede a závody jsou jeden po druhém rušeny kvůli koronavirové pandemii?

„Ono to z velké části zatím spadlo do doby, kdy stejně připravujeme auta na novou sezonu a to stejně vždy zažíváme to nejhorší období. Připravit auta stojí neskutečně moc času a bohužel i peněz. Takže se stále chystáme na sezonu, o které nevíme, jestli vůbec bude (smích). Začínat jsme měli na více frontách, závodem do vrchu v Brně a v soutěžích Valašskou rally. Já se samozřejmě snažím udržet v kondici a hlavně v klidu a izolovat se co možná nejvíce od toho koronavirového dění … tady v Evropě.“

V čem všem Vás ve vašem sportu omezila dosavadní nařízení vlády o zavření sportovišť a zákazu vycházení a shromažďování osob, co se týče tréninku i samotného závodění?

„Ono nás to dosud moc neomezilo, na rozdíl od preferovaných sportů v Česku. Uvidíme co se bude dít dál, teď se ta opatření docela změkčují. Možná, že vše zlé bude nakonec k něčemu dobré a tím, že se naše akce všechny nezruší a snad většina z nich jen termínově posune, dostaneme v médiích více prostoru (smích). Po těch z mého pohledu nekoncepčních a zmatených opatřeních ale dojde na to, že všechny sporty ztratí velké procento partnerů a samozřejmě i zájem veřejnosti. A řada lidí možná bude mít ještě stále úplně jiné starosti existenční, třeba kde bydlet a co jíst.“

Závodíte v Česku i v zahraničí, mimo rally i v závodech do vrchu. Kolik naplánovaných ´kopcových´ startů Vám letos už omezující opatření zrušila?

„Zatím bylo zrušeno několik kopců v evropském šampionátu, který absolvuji jako reprezentant České Republiky, a část se zatím posunula. Nikdo však zatím neví, jak se bude celá sezona vyvíjet a například teď termínově nejbližší závod v italském Trentu, kde bych měl startovat na konci června, si lze v dané situaci taky jen těžko představit. Uvidíme, co se bude dít a kdo z pořadatelů bude mít chuť a peníze něco pořádat… Jsem ale optimista a věřím, že se toho v druhé polovině roku stihne hodně.“

Jak byste zhodnotil svoji loňskou sezonu? Moc lidí možná ani neví, že jste v ní získal evropský titul…

„Vítězství v mistrovství Evropy IHCC ve třídě E bylo určitě to nejzásadnější. To byl možná i vrchol celé mojí dosavadní kariéry. Jezdit kopce se statusem reprezentanta mě zásadně motivovalo a byl to neuvěřitelný rok. Posunulo to celý tým diametrálně jinam a cítím velkou motivaci i všech ostatních okolo mne. Proto se moc těším na letošek. Měl jsem v loňské sezoně úžasné auto, skvělé partnery a reprezentační podporu. Párkrát už mi hymnu na nejvyšším stupínku hráli, ale to překrásné vyhlášení v italském Trentu s účastí celé FIA a atmosférou slavnostního galavečera na top úrovni mě vážně vzalo. Asi stárnu… (smích)“

Jak se při současných omezeních připravujete a trénujete?

„Nějaké testy aut jsme připravili, ale moc dobře to ve stínu vládních opatření zatím nevypadalo. Potřebujeme na to totiž moc lidí a do deseti osob jsme se nemohli vejít ani náhodou. Nezbývalo, než se připravovat individuálně co nejlépe po technické a fyzické stránce. Ale teď s uvolněním na sto osob už testování rozjedeme snad naplno.“

Věříte ještě v nějaké smysluplné odjetí letošní sezony, a pokud ano, tak v jaké by to mohlo být optimální podobě? A co máte jako první v plánu po uvolnění zákazů Vy?

„Jak jsem říkal, jsem optimista. Věřím, že chuť organizátorů i závodníků uspořádat a odjet již naplánované věci bude velká a předpokládám, že i finanční pokrytí, většinou dopředu nasmlouvané, bude v pohodě. Mé plány se budou odvíjet od situace, kdy a jaké závody zkrácenou sezonu odstartují. Mnohem víc se ale bojím roku 2021, a to bohužel i v jiných rovinách než jen závodních…“

Od kdy se motorsportu věnujete a jak jste se k němu dostal? A jaké jste v něm dosud prožil největší úspěchy a naopak zklamání?

Začínal jsem jako jezdec rally v roce 1997 se Škodou Favorit. Už předtím jsem se ale kolem motorsportu různě pár let motal jako mechanik, spolujezdec a podobně. To znamená, že těch proher a zklamání už bylo tolik, že se to nedá ani popsat. Ale největší výhrou určitě je, že to dělám takhle dlouho na špičkové úrovni a mám techniku a tým, který disponuje tím nejlepším, co se v rally a kopcích pohybuje. V neposlední řadě je to i to, že mám super mechaniky a měl jsem v rally obrovské štěstí na spolujezdce. Hlavně s Vaškem Pritzlem máme spolu takové druhé manželství (smích). Jel jsem s ním svou první ´Šumavu´, pak jsme se na chvíli rozešli, dali se spolu zase dohromady v roce 2002 a táhneme to spolu do teď. I Standa Kafka a Christian Doerr jsou skvělí a všichni to tlačíme společně kupředu. V rally těžko vyzdvihnout nějaký konkrétní úspěch jako největší… (přemýšlí) Podle statistik asi titul mistrů republiky ve sprintrally v roce 2007 a druhé místo celkově v roce 2003 a spousta pódiových umístění… Teď jsou ale u mne číslem jedna kopce a v nich mi to v posledních třech letech docela cinkalo - 2017 druhé místo v Evropě, 2018 třetí a vloni titul! A zklamání? Nevím, na to rychle zapomínám… (opět přemýšlí) Dost mne zklamalo brzké vyřazení s kamionem na Dakaru, na ten start jsem se tenkrát důkladně připravoval a moc těšil (v roce 2017 s kamionem MAN zapadl s řadou dalších soupeřů do rozbahněné pasti a vyproštění se podařilo až po časovém limitu – pozn. aut).“

Zmínil jste ikonickou Rally Dakar. Kde všude jste ještě závodil mimo Česka a v jakých disciplínách?

„Dakar byl jednorázová akce a samozřejmě zážitek do konce života. Bylo to strašně náročné fyzicky i mentálně a moc mi to dalo. Změní ti to myšlení, víc si uvědomuješ různé věci… Ale v cizině jezdím ze všeho nejraději a poznávám stále něco nového. V posledních letech se mi to daří hodně. Jezdím třeba pravidelně v rally mistrovství Slovenska, je to úžasné a možná už znám celé Slovensko lépe než Slováci (smích). A mistrovství Evropy v závodech do vrchu je teď skutečný vrchol a víc si už asi snad přát nemůžu. Snad jen teď zkusit obhájit ten titul… To je vždy nejtěžší. Prostě závodit v zahraničí v kombinaci se sprinty a ojedinělými starty v mistrovství České republiky je dokonalé!“

Čeho byste ještě chtěl v motorsportu dosáhnout?

„Chtěl bych jezdit ještě dlouho! Baví mě to, a dokud budeme držet krok s ostatními, určitě to dává smysl. Chci se bavit a bavit i ostatní. Zpětná vazba na kopcích, kdy pak sjíždíš zpátky dolů a fanoušci ti vracejí tu energii a emoce, to je nejvíc! Především v Itálii, Slovinsku, Polsku… To je nenahraditelné! Takhle to mám a konkrétní cíle úplně neřeším. Takže mým směřováním dál je určitě vrchařská Evropa a bude-li trvat zájem od mých slovenských partnerů, určitě pořád i slovenský soutěžní mistrák (Karel Trněný od loňské sezony jezdí s Fordem Fiesta R5 v barvách nového bratislavského týmu Kamiro Racing – pozn. aut.). Nikdo ale teď nedokáže říct, co bude dál, a já se bojím, že situace bude mnohem vážnější, než si teď řada lidí myslí. Hrozně rád bych se v tom ale mýlil.“

A čeho v osobním životě?

Mám obrovské zázemí v podobě úžasné přítelkyně Marcely a dvou bezvadných synů. Starší devítiletý Kája hraje hokej a baví ho všechny sporty. Na závodech mi pomáhá jako mechanik, ale za volantem ho úplně nevidím. Zato u mladšího čtyřletého Ríši to v tomhle ohledu vypadá slibně. Jestli vydrží v nastoleném tempu, bude to asi celkem střelec (smích). Základ všeho opravdu je v podpoře rodiny a blízkých, a to naštěstí mám, takže víc si opravdu nemohu přát. V téhle době snad jen zdraví, klid a obrovský odstup od toho, co se nám tu snaží dostat do hlavy…“

Jaké máte další koníčky a stíháte i jiné sporty?

„Baví mě všechny sporty a snažím se mít o sportovním dění přehled. Preferuji hodně pohybu a asi jako každý bojuji s váhou a kondicí (smích). Hodně chodím a běhám s partou kamarádů, říkáme tomu forma piva. V létě zařazuji hodně kolo a lezení po horách. Samozřejmě i s rodinou, snažím se oba kluky vést ke sportu.

Jste úspěšný podnikatel a máte obchodní vazby i na zahraničí. Nakolik Váš byznys ovlivňuje současná ´koronavirová´ situace a jak Vy osobně to prožíváte?

„Zatím to takový problém není, jedeme nějaké věci setrvačností a opět se to začíná probouzet. Ale velký problém tu možná bude už docela brzy. Nejvíce mě straší všechny ty týmy takzvaných specialistů, kteří klidně vykřikují do světa, že možná i dva roky nebudeme smět v plném rozsahu za hranice. Na to už bychom měli být přinejmenším ostražití a je to jen kousek k tomu, o co se pokouší politická elita v Maďarsku. Bohužel se nám při tom všem strašení vytrácí ze života nadhled a tolik potřebná zdravá úvaha a racionalita. Lidé zatím logicky nechtějí moc investovat a bude se nějaký čas krutě omezovat spotřeba. Pro nás je likvidační rušení akcí a bude jen záležet na tom, jak dlouho to kdo vydrží. Nejaktuálnější téma bude produktivita. Bojím se, že už bude všechno jinak. Takový problém tu nebyl hrozně dlouho a doufám, že už snad nebudeme nuceni propouštět lidi, se kterými to táhneme desítky let. To si vůbec nechci připustit.“