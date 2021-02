Mimo jiné evropský šampion v závodech do vrchu 2019 a mistr České republiky ve sprintrally 2007 absolvoval v loňské rallyové sezoně pouze dva ze tří podniků Mistrovství České republiky s navigátorem Václavem Pritzlem a čtyři rallysprinty s německým spolujezdcem Christianem Doerrem.

V českém motorsportu se aktuálně dějí zajímavé věci i v zákulisí, například personální změny v čele vrchařské sekce Autoklubu České republiky či avizované úpravy pravidel pro start vozů v rallyovém národním šampionátu, a to se obojí v rámci závodních aktivit meclovského týmu Profiko úzce dotýká. Co na to říká jeho majitel a jezdec v jedné osobě?

Za téměř pětadvacetiletou kariéru rallyového jezdce jste jel v jedné sezoně méně než deset závodů pouze třikrát. V té úvodní v roce 1997 (8), pak v roce 2010 (6) a do třetice vloni (6). Vybavíte si ještě, čím to bylo?

To je pro mne nová a zajímavá informace. On každý rok k tomu měl nějaký důvod. Rok 1997 jsem si zkrátil saltem a rozdělením auta na několik dílů, v roce 2010 v tom byly zřejmě nějaké pracovní záležitosti a vloni všichni víme, proč to bylo…

Jak jste se zkrácenou sezonou 2020 v rally spokojený?

Na loňskou sezony v rally jsem se moc těšil, protože to měla být první ucelená s autem specifikace R5 (Ford Fiesta R5 – pozn. aut.). Měl jsem i velká očekávání, která se zčásti naplnila tím, že jsme se posunuli zajížděnými časy. Zapracovali jsme i na spolehlivosti auta, takže jsme jen jednou odstoupili na technickou závadu. Vloni v době, kdy většina z nás zažívala jiné věci, které si před tím nedovedla vůbec představit, tak jsme si ty chvíle, kdy se mohlo závodit, hodně užívali. A výsledkově? I když jsme neskončili na ´bedně´, tak jsem cítil velký posun v tom, že autu můžu naplno věřit a využívat ho jinak, než tomu bylo předtím u Škody Fabia WRC. Těším se už na letošní rok, jestli se tedy bude vůbec závodit…

Většinu podniků jste vloni odjel s Fiestou R5, pouze do Pačejova jste ještě vytáhl svoji Fabii WRC. Jaké jsou rozdíly v závodění s těmito auty různých koncepcí a se kterým závodíte raději?

Tak zrovna Pačejov s Fabií WRC se úplně nepovedl. Chtěl jsem věřit tomu, že fabia bude na určitém typu tratě rychlejší než R5, ale nedojeli jsme do cíle kvůli úniku oleje. Udržovat starší auto specifikace WRC už je nadlidský výkon a přestože to děláme poctivě, je to furt buď a nebo… A tahle loterie už mne přestává bavit. Takže teď už jednoznačně preferuji auto typu R5, kde se soustředím jen na to, jak jet rychle a neřeším zároveň druhou částí mozku, kde co při jízdě pošetřit, aby to vydrželo. Samozřejmě v srdci mám pořád nejvíc WRC, se kterými jsem léta jezdil, ale pragmaticky a užitkově už ´erpětku´. Navíc udržovat techniku WRC je moc drahé.

Když odhlédnete od nákladů, tak za volantem WRC je to ale oproti R5 jiná liga, ne?

To je zážitkově naprosto nesrovnatelné! Při jízdě s WRC se pořád něco děje. Podvozek je neklidný, je tam obrovský výkon, pořád se to někam sune, neustále se řadí, brzdí, něco dělá. Nádhera! Ale, bohužel, čas se nedá zastavit a hodinkám už se to tolik nelíbí (smích). ´Erpětka´ je kultivovaná, lehce se řídí, jede rychle, ale WRC je WRC. Přestože třeba právě Fabie WRC není a nikdy nebylo v této kategorii špičkové auto.

Rallyová komise Autoklubu České republiky před nedávnem vydala prohlášení, že od roku 2022 nebudou smět vozy s propadlou FIA homologací nebo jen s národní homologací bodovat do absolutního pořadí Mistrovství ČR. Týká se to i vozů WRC a S1600, se kterými vloni získali republikový titul Václav Pech absolutně a Jan Dohnal ve ´dvoukolkách´. Zvedla se proti tomu vlna protestů většiny fanoušků, kteří jsou přesvědčeni, že to protlačili závodníci a hlavně pronajímatelé speciálů třídy R5, kteří nechtějí být od starších, ale pro oko diváka atraktivnějších závodních aut poráženi. Autoklub oponuje, že tím sleduje jen soulad národních pravidel s pravidly FIA pro národní šampionáty. Jak se na to díváte vy, když závodíte s R5 i s WRC?

Mne mrzí, že se taková vlna odporu nezvedla už kolem roku 2005, když v Česku po velkém boomu vozů WRC začala zásluhou vedení autoklubu jejich likvidace. Takže já už jsem to dříve také zažil a vím o čem to je. Je fakt, že mne se to teď tolik netýká, protože mám WRC i R5, a tak můžu i při změně pravidel závodit s čím chci a jak chci. Na jednu stranu chápu předpisy, které se někam vyvíjejí a Autoklub je povinen nějaké regule od vyšší nadnárodní autority FIA dodržovat. Ale naopak nechápu, že motorsport a tím i v podstatě to, jak se pojede v Česku, řídí senilní důchodci z FIA v Paříži…

Takže vy jste pro, aby v českém rallyovém šampionátu mohla bodovat jakákoliv auta v jakékoliv specifikaci?

Ano. Podle mne není daleko doba, kdy budeme vděční za každé jedno auto na trati. Už to tu bylo, bude to tu zase. Budeme vděčni i za každého jednoho pořadatele. Za toho srdcaře, který se tomu obětuje. protože představa, že na tom někdo profituje, je naprosto absurdní. Jednoduše řečeno, mělo by jet všechno a všude, kde je to možné.

Do motorsportu stále hlasitěji promlouvá elektrický pohon. I v rally se vyvíjejí a zkoušejí elektrické závodní vozy, čerstvě i na bázi Škody Fabia R5. Co si o tomto trendu, který tlačí také hlavně FIA, myslíte a jak vidíte budoucnost rally obecně?

Myslím si, že každý stát by si tyhle věci měl řešit individuálně. A obecně je elektromobilita v rally velký průšvih. To je pro pravověrné jezdce i fanoušky rallysportu, milující hlučné a smrdící speciály, stejná absurdita, jako kdybychom koupili lahev rumu do mateřské školky (smích). Vůně benzínu se nedá ničím nahradit.

Zpět tedy k autům kategorie WRC. Vy sám jste provozoval i pronajímal vozy této nejvyšší specifikace dlouhou dobu. Jaké prošly vašima rukama, ať závodně nebo servisováním, a jaké ještě v současné době vlastníte?

Měl jsem to štěstí, že jsem dobu boomu vozů WRC aktivně zažil, takže budu mít v domově důchodců na co vzpomínat (smích). Řídil jsem hned na začátku Toyotu Corolla WRC, pak Ford Focus WRC, Škody Octavia WRC a Fabia WRC. Kromě Focusu jsem je všechny i vlastnil nebo spoluvlastnil a v současné době mám v garáži ještě tu Fabii WRC. No a samozřejmě mimo rally je gró naší práce vrchařské závodění, pro které jsme vytvořili závodní speciály právě na bázi vozu Fabia WRC.

Váš tým servisoval i vůz Citroën C3 WRC…

Pravda, na to bych zapomněl. To byla před několika lety spolupráce s italským provozovatelem citroënů. Takže jsem vlastně i řídil ještě Citroën C3 WRC, i když jen při testování. Pronajal jsem si ho a přepronajímal dál…

A které ´wéercéčko´ vám nejvíce přirostlo k srdci?

Říká se, že cvičení dělá mistra, takže když mám daleko nejvíce najeto s Fabií WRC, tak určitě se mi za ta léta nejlépe závodí právě s ní. Podařilo se mi s ní vyhrát i absolutně závod Mezinárodního mistrovství České republiky. Na svou dobu bylo top auto Corolla WRC, se kterým jsem závodil v roce 2003, a to byl úžasný zážitek stejně jako za volantem Focusu WRC na Pražském rallysprintu.

Kam se přestěhovaly speciály WRC, které jste vlastnil?

Corollu WRC jsem měl napůl s klatovským spolujezdcem Danem Vodičkou a sám jsem vlastnil jen řadu Octavií WRC a Fabií WRC. Jednu Fabii jsem na podzim prodal tady v Česku sběrateli do rallyového muzea a Octavie jsem prodal do Holandska, do Finska, jed-nu do Česka. Bylo jich asi šest, tak už si ani přesně nepamatuji kam kterou.

Jak jste vnímal loňský souboj o český rallyový titul mezi Pechem se ´starým´ Focusem WRC a Kopeckým v nové Fabii Rally2 (dříve R5)

Jejich souboj mne bavil. S Ášínem (Václav Pech – pozn. aut.) k sobě máme nejen regionálně blízko, ale jsme i velcí kamarádi. Honzu Kopeckého považuji také za super kluka a máme spolu velmi korektní vztah. Nicméně Kopeckého zázemí a podporu od továrního týmu Škoda Motorsport vnímám jako velkou výhodu, i když Pechovi se zase podařilo pořídit asi jediné auto WRC, které je tu teď schopno v kombinaci s jeho rukama vyrovnaně závodit s vozy kategorie R5. Upřímně, moc jsem v tom Vaškovi nevěřil, ale doufal jsem v to, že ten souboj bude zajímavý. Bylo hrozně fajn, že se tu něco takového dělo. Kromě Vaška už tu jsou maximálně jeden dva piloti, kteří by WRC takto dokázali při-pravit a řídit. Rozhodně to po té nudě se spoustou titulů továrního týmu s Honzou za volantem Fabie R5 bylo oživení. Byla by velká škoda, kdyby to teď mělo skončit.

Co vám chybělo k tomu dostat se v rally na absolutní českou top úroveň?

Špičkový motorsport je o spoustě věcí, které se musí sejít dohromady. Je to umění dát tomu všechno, získat peníze, a v neposlední řadě mít štěstí. My jsme nikdy, snad s výjimkou roku 2003, kdy za námi stálo OMV, neměli budgetové prostředky na tu top úroveň. V tom roce 2003 to bylo na našich výsledcích znát a ať si myslí, kdo chce, co chce, tak finanční prostředky a zázemí jsou v tomto sportu zásadní.

Autoklub pod určitým tlakem uvolnil od roku 2022 možnost závodit v Mistrovství ČR i vozům WRC do roku výroby 2016 (dosud vyrobených do roku 2006 a registrovaných v Česku do roku 2014). Bodovat ale budou moci jen ve své třídě a absolutně ne. Mělo by to zvýšit atraktivitu startovního pole, pokud toho někdo ze závodníků využije. Myslíte si, že uvidíme na českých tratích více vozů WRC a kdo a s jakými by se mohl ukázat?

Je to vstřícný krok, ale podle mne k oživení startovního pole nepovede. WRC auta jsou neuvěřitelně nákladná na pořízení i provoz. Dovedu si představit, že v jednorázovém startu si tu někdo bude chtít splnit svůj životní sen, ale ne, že někdo vynaloží takové prostředky na pravidelnou účast v celém mistrovství. Provoz auta R5 a WRC je nákladově diametrálně rozdílný. A už vůbec si netroufnu odhadnout, kdo by to dokázal.

Řada aut WRC tu je, třeba Tomáš Kurka má doma Mini Coopera WRC, Štěpán Vojtěch Peugeota 206 WRC, Jiří Jírovec plnou halu ´wéercéček´ a jsou i další…

Myslím si, že je to sci-fi… Když se nebude moct bodovat do absolutní klasifikace, tak v to moc nevěřím… Je to udělané tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá (smích).

Jaké máte v rally plány pro sezonu 2021?

Chci jezdit co nejvíc mimo Česko. Kopce mi ukázaly, že to pravé závodění se koná jinde. Tady je jediná jistota, že pojedu rallysprinty s Christianem (německý spolujezdec Doerr – pozn. aut.). Nesmí ale termínově kolidovat s evropskými závody do vrchu, kde bych měl mít opět status českého reprezentanta. Mimo Česko jednáme o pravidelné účasti v mistrovství Slovenska a v Mitropa Cupu. Uvažoval jsem i o mistrovství Evropy v rally, ale to je bohužel v téhle době pro mne moc drahé. Každopádně všechno pojedu už jen s Fiestou R5 a mimo sprinty všechno s Vaškem Pritzlem.

Takže už nevytáhnete svoji Fabii WRC ani na jednorázový start?

To určitě ano. Udržujeme ji stále tak, aby byla k dispozici, takže jednorázově se s ní ještě rád svezu. Nebo, když bude komerční zájem, tak ji třeba někomu pronajmu.

Kromě rally závodíte i v závodech do vrchu se statusem českého reprezentanta a v dálkových soutěžích Baja. Co jste vše jel v roce 2020, s jakou technikou a s jakými výsledky?

Bohužel, rok 2020 byl kvůli covidu na závody chudý. Evropské mistrovství v závodech do vrchu se zrušilo celé, takže jsem neměl jak obhajovat titul ve FIA Cupu z roku 2019, což byl zatím vrchol mé závodní kariéry. Bylo úžasné, že jsem to ve svém věku ještě mohl zažít. Ta vyhlášení, české hymny, setkání s legendami, to bylo něco neskutečného. Bohužel, i nyní už jsou první signály, že rakouští a němečtí pořadatelé Evropu nechtějí pořádat ani letos. Takže kromě rally jsem vloni absolvoval jen jednu Baju v Polsku, kde jsme měli s Tomášem Ouředníčkem i nějaké společné plány na Dakar… Jenže auto tam nebylo připravené tak, jak bych si představoval a bylo tam i extrémně deštivé počasí a mokrý terén. Nicméně jeli jsme tam stejné časy se Zapletalem, který pak na Dakaru úspěšně startoval. Ale další účast na Dakaru mne ještě úplně neopustila.

Právě Dakar jste absolvoval před lety v jižní Americe za volantem kamionu MAN. Jak se tedy na tuto zkušenost s odstupem času díváte?

Pořád si s myšlenkou na další účast pohrávám. Kdyby přišla od někoho seriózní nabídka, tak bych se touto cestou ještě chtěl vydat. I když přiznávám, že po jeho přesunu do Saudské Arábie mne to láká už o něco méně než, když to bylo v Peru, Argentině a Bolívii. Byl to pro mne gigantický zážitek. I když jsem tam měl obrovské problémy, tak jsem nakonec na cílovou rampu dojel. Prostě, když tam jednou člověk jel, tak na to do smrti nezapomene. Rád bych Dakar ještě jel, ale balík peněz na účast je šíleně velký. Obávám se, že doba teď bude taková, že firmy to, kolik je financí potřeba, nebudou moci dát.

Co jste říkal na výkony a výsledky českých závodníků na letošním Dakaru?

Úžasné, úžasné, úžasné! S Martinem Prokopem jsem byl průběžně v kontaktu, i když přesněji řečeno s jeho navigátorem Viktorem Chytkou, který měl více času na komunikování, ale s Martinem mne pojí velké přátelství od dob, kdy jsme spolu jezdili. Málokdo asi ví, že on s ´wéercéčkem´ začínal právě u nás v týmu. Takže jsem mu držel hodně palce a musím popravdě říct, že jsem moc nevěřil, že bude jezdit do desátého místa. Vloni to tak úplně nevypadalo, ale posun, který udělali je velký a skvělý. Udělal velké jméno pro Česko a stejně tak i kluci v kamionech, kteří bojují nerovný souboj proti továrnímu Kamazu. A jsme zase u toho, že je to hlavně o penězích. Docela do toho díky svému působení v Buggyře do toho hodně vidím. Hlavně do toho počtu nul v nákladech (smích). Nicméně nám nepřísluší plakat a musíme všichni dělat s pokorou s tím, co máme k dispozici. To je moje filozofie.

Jaké máte plány na rok 2021 v disciplínách mimo rally?

Kdyby se jelo vrchařské mistrovství Evropy, tak by to u mne mělo absolutní prioritu. Třeba i na úkor startů v rally. Užíval bych si to v této době, kdy nám někteří lidé ukazují, na co všechno nám můžou sáhnout, úplně maximálně. To je ale s otazníkem a jistotou jsou zatím tedy pouze sprintrally. Jak jsem říkal, ještě jednáme o rallyových startech v zahraničí. Přes nelehkou situaci, která v této době vládne a bude ještě horší, se nám podařilo určitý budget na závodění naplnit.

Bude letos váš tým připravovat závodní vozy i pro jiné jezdce? Pokud ano, pro koho a v jakých disciplínách?

Určitě na kopce ano. Spolupracujeme s polským jezdcem Waldemarem Kluzou, poptávky máme i ze Slovenska a uvidíme, co se pojede v Česku. Ve vedení sekce závodů do vrchu v Česku se teď strhla nějaká revolta a je to nějak v rozkladu, takže je otázka, jak vůbec bude český mistrák letos vypadat. Doba je turbulentní, takže se asi všechno ještě bude měnit. Ale vypadá to, že po změně vedení se hodně závodníků ze špičky přesune místo oficiálního šampionátu do alternativního Maverick Hill Climb Czech. Já možná také…

Kdyby pro vás neplatila žádná omezení, finanční ani pravidlová, tak s jakým rallyovým autem z celé historie byste chtěl závodit?

V týmu jsme se rozhodli závoděním se bavit a pokud nebude vždy na všechno dostatek financí, tak to dělat třeba i na nižší úrovni a s výsledky, které tomu budou odpovídat. Ale, kdyby nebylo nic omezujícího, tak protože už leccos pamatuji a zažil jsem dobu začátků a rozvoje aut WRC, tak bych sáhl po nějakém speciálu z arzenálu fenomenálního mistra světa Sebastiana Loeba a asi by to byl Citroën C4 WRC. V továrním týmu samozřejmě a dát si s tím nějakou sezonu v mistrovství světa (smích).