Setkání sportovců, kteří sportují hlavně pro radost a už dávno ne pro žebříčky, statistiky, body a skóre…

Po roce se totiž opět sešli hráči, kteří zažili a hlavně sami tvořili ´zlatou´ éru tohoto sportu na našem okrese. Hráči, kteří dříve se svými týmy hráli mezinárodní turnaje, celostátní a krajské soutěže, Český pohár či Chodskou florbalovou ligu.

Florbalisté, kteří už překročili veteránský věk, ale stále aktivně hrají či sportují, ať už ve florbalu, fotbalu či jiném sportu.

„Je třeba smeknout klobouk před těmi, kteří našli odvahu a po roce oprášili florbalovou hůl, či se nechali přemluvit a premiérově se turnaje zúčastnili,“ potvrzuje to i jeden z nich Karel Fait mladší a doplňuje, že on sám hlavně obdivuje tým SKP Domažlice s nejvyšším věkovým průměrem v turnaji. „Jeho hráči sice nedali gól, ale prezentovali se urputným bojovným výkonem a moc nechybělo, aby soupeřova gólmana překonali. V jejich týmu nastoupily mimo jiných i bývalé opory domažlického fotbalu Jura Schröpfer, Jiří Palovič či výborný tenista Vladimír Beránek,“ říká Fait.

Že on i jeho spoluhráči z týmu Men in Black florbal pořád umí, i když se sejdou jen jednou ročně, ukázali i tím, že vrátili loňskou porážku Meclovu a po letech zdolali Pitbuly z Tlumačova. „A to máme průměrný věk přes 45 let,“ usmívá se Karel Fait.

Své umění ale předvedli na turnaji všichni bez rozdílu.

Třeba borci z Meclova, kteří potrápili pozdější vítěze FbC Domažlice, ale i Pitbulové z Tlumačova a samozřejmě florbalisté FbC, kteří ve čtyřech zápasech nepoznali hořkost porážky.

„Ale šlo hlavně o to sejít se, zahrát si, popovídat a zavzpomínat na časy, kdy byly na okrese desítky aktivních mužstev a ne jako teď v podstatě jen Go-Go Horšovský Týn,“ s trochou nostalgie připomíná florbalový ústup Domažlicka Karel Fait ml..